Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Tres policías fueron detenidos recientemente, acusados de la desaparición de cuatro hombres. (Fiscalía de Baja California)

Luego de que tres policías municipales de Mexicali, Baja Caifornia, fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas originarias de Tijuana, se han dado a conocer nuevos detalles sobre el caso.

Los tres policías fueron identificados como Hiram Sinhue Figueroa Ochoa, quien fue suspendido de sus funciones en julio de 2024; Manuel Alberto Castro, también suspendido en julio de 2024, así como Isaac Sergio Ortiz, quien se encontraba activo al momento de su detención.

Hiram Sinhue Figueroa formó parte del cuadro de mando del ex director de la Policía Municipal Pedro Ariel Mendivil García, y se ha dado a conocer que en 2022 fue nombrado Policía del Año el Día Internacional del Policía, el 2 de enero de ese año.

De manera extraoficial se señala que fue suspendido de la Direccion de Seguridad Pública Municipal derivado de un proceso de investigación interna por su participación en el acompañamiento a Josué “N”, alias El Pitufo, miembro del grupo criminal Los Rusos, cuando este último acudió a una fiesta privada en la zona residencial Casa Maya.

Manuel Alberto Castro fue suspendido por la misma razón.

Hiram Sinhue Figueroa Ochoa (al centro), fue nombrado policía del año en 2022. (Especial)

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Juan Gabino Canela Martínez, de 37 años de edad; Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años; José Alberto Godina Machuca, de 21 años; y Óscar Alberto Perea González, de 37 años. Todos son originarios de Tijuana, Baja California, y fueron vistos por última vez sobre la carretera al Aeropuerto de Mexicali el 10 de julio de 2022.

Los jóvenes desaparecidos fueron detenidos por un grupo de policías municipales que se encontraban a cargo de Hiram Sinhue.

¿Quién es “El Pitufo”?

Josué “N”, El Pitufo, es señalado como miembro activo del grupo delictivo Los Rusos. Fue detenido en diciembre de 2024 durante una fiesta llevada a cabo en el salón de eventos Ozara, en la colonia Burócratas Federales, en Mexicali, durante un operativo de la Unidad de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Posteriormente fue liberado tras una obtención de amparo federal.

En marzo de 2025 el entonces Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Rafael Orozco Vargas, quien presentó su renuncia a la dependencia en agosto de 2025, dijo públicamente que Los Rusos no eran personas de interés para las autoridades en la entidad.

El Pitufo fue detenido en diciembre de 2024 durante una fiesta llevada a cabo en el salón de eventos Ozara, pero posteriormente fue liberado. (Foto: SSC Baja California)

En noviembre de 2024, tras varios ataques a policías de la FESC, quienes realizaban operativos en la Zona Valle de Mexicali, y ante la sospecha de participación de policías como infiltrados de Los Rusos, se sustituyó a la coordinación municipal por fuerzas estatales y castrenses. En ese momento, Pedro Ariel Mendivil, entonces director de la Policía Municipal, se encontraba de vacaciones en Nueva York, Estados Unidos.

No habrá tolerancia a acciones contrarias al compromiso de servir: director de Policía Municipal

El pasado martes 13 de enero, el director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan Baltazar, declaró que dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM) se aplica cero tolerancia a todas aquellas acciones que sean contrarias al compromiso de servir y proteger a la comunidad, siendo esto un exhorto a todo servidor público de esta institución.

Reiteró el exhorto a los agentes de la Policía Municipal y a todo el personal de la institución a no olvidar el compromiso que se tiene con las y los cachanillas.

“Reconocemos el trabajo de aquellas mujeres y hombres que, con orgullo y valentía, portan el uniforme policial, que salen a las calles con la frente en alto para crear comunidades seguras de la mano con la sociedad; pero aquellos elementos que se comportan de forma contraria deben asumir las consecuencias de sus actos”, declaró.

Además, reiteró la disposición de la DSPM para colaborar con las autoridades correspondientes en lo que resulte necesario para continuar con el proceso de investigación de oficiales activos o suspendidos que cuenten con alguna carpeta abierta por cualquier acción irregular que hayan cometido.

“El llamado a los agentes de la Policía Municipal es a conducirse siempre con respeto al uniforme, a los ciudadanos y a su persona, saliendo diariamente a las calles teniendo presente la vocación de servir y proteger a la sociedad”, concluyó el funcionario.