México

Lilly Téllez pide a Sheinbaum detener a ‘narcopolíticos’ y combatir crimen organizado en México: “Todos saben quiénes son”

La senadora del PAN pidió que México enfrente al crimen organizado sin depender de la intervención de otros países

Guardar
la senadora panista se dirige
la senadora panista se dirige a la presidenta Sheinbaum para que garantice libertad de expresión Crédito: PAN senado

Lilly Téllez, senadora del PAN, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los políticos que forman parte del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación y del actual gobierno federal, que han sido acusados de estar ligados al crimen organizado en el país.

En un video publicado en su cuenta de X, la legisladora de oposición acusó que en los siete años que lleva Morena encabezando el gobierno federal, se ha favorecido a los grupos delictivos y se ha dado impunidad a la “narcopolítica”.

En este sentido, reprochó que anteriormente el gobierno federal califique como “traidores a la patria” a quienes han exigido “firmeza contra los cárteles”, aceptando la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

“En solo siete años, Morena convirtió a México en una nación arrodillada, acorralada y desprestigiada. Arrodillada ante los cárteles, acorralada por los pactos de impunidad de la narcopolítica y desprestigiada ante el mundo, que nos ve como un estado fallido.

“Por eso no le acepto a Claudia Sheinbaum, aunque acuse de traidores a la patria a quienes exigimos firmeza contra los cárteles”, dijo.

Sin embargo, en este sentido, la panista advirtió sobre el riesgo de una intervención extranjera como consecuencia de las políticas de seguridad de la actual administración y cuestionó los motivos por los que no se ha actuado contra los políticos acusados de nexos con el crimen organizado.

“Todos saben quiénes son: Adán Augusto López, Andy, Mario Delgado, Rubén Rocha, Américo Villarreal y el jefe de plaza Andrés Manuel López Obrador. Fueron los gobiernos de Morena los que bajaron a México al nivel de Venezuela, de Cuba y de Irán. Es por culpa de Morena que hoy Estados Unidos señala que México está gobernado por cárteles. Es la izquierda corrupta y criminal la que genera este desprestigio.

“¿O por qué no detiene a los narcopolíticos? Se lo digo con claridad: ni yo ni millones de patriotas queremos ver que otro país haga el trabajo que el gobierno de México debe hacer”, dijo la legisladora.

La senadora pidió que se libere la actuación de las fuerzas armadas nacionales, tanto el Ejército como la Marina, para recuperar territorios bajo influencia criminal.

“Exigimos que usted, señora Sheinbaum, proceda contra los capos en lugar de que los mantenga como sus aliados en el Congreso, en las gubernaturas y protegidos en Palenque”, manifestó Téllez, quien concluyó que la designación y combate a los cárteles debe recaer en el Estado mexicano, sin intervención externa.

La legisladora subrayó que corresponde a México “mostrar la dignidad de la patria” y llamó a la sociedad a enfrentar lo que calificó como una “mafiocracia”, antes de que la situación, a su juicio, se deteriore aún más.

Temas Relacionados

Lilly TéllezEstados UnidosClaudia Sheinbaumnarcotráficomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retraso de hasta 10 minutos en la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

Cada viernes está destinado a esta competencia, la cual define cómo será la eliminación del domingo

Exatlón México: quién gana el

Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó la importancia de un marco legal claro para la inversión y el empleo

Kenia López Rabadán pide a

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de la Naranja, alcaldía Azcapotzalco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de fiesta patronal por hacer alusión al Mencho, fundador del CJNG, en Michoacán

Los fuegos pirotécnicos fueron asegurados en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía del año en Mexicali

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa que la muerte de sus seres queridos ha transformado la manera en que canta “Mi último deseo”

Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras las polémicas que ha enfrentado por presunto abuso: “Vivo en una burbuja”

El conmovedor detalle que Luis Ángel “El Flaco” incluirá en todos sus discos en honor a Yeison Jiménez

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

DEPORTES

Ricochet defiende su título en

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014

Pumas vs León: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?