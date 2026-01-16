Lilly Téllez pide a Sheinbaum detener a ‘narcopolíticos’ y combatir crimen organizado en México: “Todos saben quiénes son”

la senadora panista se dirige a la presidenta Sheinbaum para que garantice libertad de expresión Crédito: PAN senado

Lilly Téllez, senadora del PAN, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar contra los políticos que forman parte del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación y del actual gobierno federal, que han sido acusados de estar ligados al crimen organizado en el país.

En un video publicado en su cuenta de X, la legisladora de oposición acusó que en los siete años que lleva Morena encabezando el gobierno federal, se ha favorecido a los grupos delictivos y se ha dado impunidad a la “narcopolítica”.

En este sentido, reprochó que anteriormente el gobierno federal califique como “traidores a la patria” a quienes han exigido “firmeza contra los cárteles”, aceptando la ayuda del gobierno de Estados Unidos.

“En solo siete años, Morena convirtió a México en una nación arrodillada, acorralada y desprestigiada. Arrodillada ante los cárteles, acorralada por los pactos de impunidad de la narcopolítica y desprestigiada ante el mundo, que nos ve como un estado fallido.

“Por eso no le acepto a Claudia Sheinbaum, aunque acuse de traidores a la patria a quienes exigimos firmeza contra los cárteles”, dijo.

Sin embargo, en este sentido, la panista advirtió sobre el riesgo de una intervención extranjera como consecuencia de las políticas de seguridad de la actual administración y cuestionó los motivos por los que no se ha actuado contra los políticos acusados de nexos con el crimen organizado.

“Todos saben quiénes son: Adán Augusto López, Andy, Mario Delgado, Rubén Rocha, Américo Villarreal y el jefe de plaza Andrés Manuel López Obrador. Fueron los gobiernos de Morena los que bajaron a México al nivel de Venezuela, de Cuba y de Irán. Es por culpa de Morena que hoy Estados Unidos señala que México está gobernado por cárteles. Es la izquierda corrupta y criminal la que genera este desprestigio.

“¿O por qué no detiene a los narcopolíticos? Se lo digo con claridad: ni yo ni millones de patriotas queremos ver que otro país haga el trabajo que el gobierno de México debe hacer”, dijo la legisladora.

La senadora pidió que se libere la actuación de las fuerzas armadas nacionales, tanto el Ejército como la Marina, para recuperar territorios bajo influencia criminal.

“Exigimos que usted, señora Sheinbaum, proceda contra los capos en lugar de que los mantenga como sus aliados en el Congreso, en las gubernaturas y protegidos en Palenque”, manifestó Téllez, quien concluyó que la designación y combate a los cárteles debe recaer en el Estado mexicano, sin intervención externa.

La legisladora subrayó que corresponde a México “mostrar la dignidad de la patria” y llamó a la sociedad a enfrentar lo que calificó como una “mafiocracia”, antes de que la situación, a su juicio, se deteriore aún más.