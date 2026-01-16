México

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Precio de la gasolina en Puebla: magna, premium y diésel este 16 de enero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en

Intérprete de Las guerreras K-pop dará concierto gratis en la Feria de San Marcos 2026

El cartel de la feria apostó este año por varios exponentes del K-pop

Intérprete de Las guerreras K-pop

Secretaría de Cultura CDMX ofrece disculpa tras polémica por taller de fotografía en conciertos

La polémica publicación reactivó el debate sobre la falta de avances en las investigaciones por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Festival Axe Ceremonia 2025

Secretaría de Cultura CDMX ofrece

Temblor hoy 16 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 5.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 16 de enero
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está adentro de los tacos”:

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

ENTRETENIMIENTO

Intérprete de Las guerreras K-pop

Intérprete de Las guerreras K-pop dará concierto gratis en la Feria de San Marcos 2026

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

DEPORTES

Germán Berterame sueña con ir

Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella