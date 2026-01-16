México

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

Cada viernes está destinado a esta competencia, la cual define cómo será la eliminación del domingo

Guardar
El programa de cada viernes
El programa de cada viernes es definitivo para la eliminación del domingo (Facebook/ExatlonMx/)

En Exatlón México, el Juego de la Salvación es una competencia semanal que define la permanencia de los participantes.

Los equipos se enfrentan para obtener inmunidad colectiva, lo que significa que el equipo ganador evita que alguno de sus integrantes sea eliminado en esa semana.

El equipo perdedor debe nominar a uno de sus miembros para el Duelo de Eliminación, en el que un participante sale del programa.

Este juego es central en la dinámica del reality, ya que determina la seguridad de los equipos y aumenta la presión sobre los concursantes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Suele celebrarse los viernes y marca un momento clave en el desarrollo semanal del programa, ya que cada punto y cada victoria pueden cambiar el rumbo de la competencia.

Según los rumores en internet, el equipo azul gana el juego por la salvación hoy 16 de enero.

Resumen de Exatlón México

En los últimos días, el equipo azul se consolida como protagonista tras una cadena de victorias.

Los azules ganaron:

  • Batalla Colosal
  • Medalla Varonil -obtenida por Adrián Leo-
  • El Duelo de los Enigmas
  • El Juego por el Beneficio, además de obtener recompensas especiales como una visita a un partido de béisbol.
  • Villa 360

Por su parte, los rojos solo consiguieron quedarse con el Juego por la Ventaja, mientras que han sufrido derrotas considerables y la eliminación reciente de Melisa.

Las tensiones aumentan en el conjunto rojo

Mario “Mono” Osuna, líder del equipo, expresó frustración por los resultados y aseguró sentirse “atado de manos”.

Además, Mati, integrante del equipo, criticó la actitud de Humberto, señalando que su comportamiento negativo puede afectar la armonía del grupo y poner en riesgo sus posibilidades en la lucha por la Villa 360.

Las pruebas que determinan la estancia en la Villa 360 se desarrollan en circuitos ubicados cerca de las playas de República Dominicana.

El programa de cada jueves tiene enfrentamiento por la fortaleza más cómoda, pero los rojos han estado tensos (Facebook/ExatlonMx/)

Dónde ver Exatlón México hoy

La Batalla Colosal exige a
La Batalla Colosal exige a los competidores superar un circuito largo con pruebas de velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y puntería. CRÉDITO: (X/ExatlonMx)

La emisión en vivo de Exatlón México podrá seguirse hoy a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

También se podrá acceder a la transmisión en línea mediante el sitio web de TV Azteca y la aplicación TV Azteca en Vivo.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retraso de hasta 10 minutos en la Línea B del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral

La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó la importancia de un marco legal claro para la inversión y el empleo

Kenia López Rabadán pide a

Lilly Téllez pide a Sheinbaum detener a ‘narcopolíticos’ y combatir crimen organizado en México: “Todos saben quiénes son”

La senadora del PAN pidió que México enfrente al crimen organizado sin depender de la intervención de otros países

Lilly Téllez pide a Sheinbaum

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: servicios de emergencia se dirigen hacia Calzada de la Naranja, alcaldía Azcapotzalco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de fiesta patronal por hacer alusión al Mencho, fundador del CJNG, en Michoacán

Los fuegos pirotécnicos fueron asegurados en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato

Autoridades aseguran fuegos pirotécnicos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía del año en Mexicali

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa

Luis Ángel ‘El Flaco’ confiesa que la muerte de sus seres queridos ha transformado la manera en que canta “Mi último deseo”

Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras las polémicas que ha enfrentado por presunto abuso: “Vivo en una burbuja”

El conmovedor detalle que Luis Ángel “El Flaco” incluirá en todos sus discos en honor a Yeison Jiménez

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

Aldo de Nigris y Abelito se quedan atrapados en un automóvil tras desborde de un río en Brasil

DEPORTES

Ricochet defiende su título en

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014

Pumas vs León: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?