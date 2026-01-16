Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

El programa de cada viernes es definitivo para la eliminación del domingo (Facebook/ExatlonMx/)

En Exatlón México, el Juego de la Salvación es una competencia semanal que define la permanencia de los participantes.

Los equipos se enfrentan para obtener inmunidad colectiva, lo que significa que el equipo ganador evita que alguno de sus integrantes sea eliminado en esa semana.

El equipo perdedor debe nominar a uno de sus miembros para el Duelo de Eliminación, en el que un participante sale del programa.

Este juego es central en la dinámica del reality, ya que determina la seguridad de los equipos y aumenta la presión sobre los concursantes.

Suele celebrarse los viernes y marca un momento clave en el desarrollo semanal del programa, ya que cada punto y cada victoria pueden cambiar el rumbo de la competencia.

Según los rumores en internet, el equipo azul gana el juego por la salvación hoy 16 de enero.

Resumen de Exatlón México

En los últimos días, el equipo azul se consolida como protagonista tras una cadena de victorias.

Los azules ganaron:

Batalla Colosal

Medalla Varonil -obtenida por Adrián Leo -

El Duelo de los Enigmas

El Juego por el Beneficio , además de obtener recompensas especiales como una visita a un partido de béisbol.

Villa 360

Por su parte, los rojos solo consiguieron quedarse con el Juego por la Ventaja, mientras que han sufrido derrotas considerables y la eliminación reciente de Melisa.

Las tensiones aumentan en el conjunto rojo

Mario “Mono” Osuna, líder del equipo, expresó frustración por los resultados y aseguró sentirse “atado de manos”.

Además, Mati, integrante del equipo, criticó la actitud de Humberto, señalando que su comportamiento negativo puede afectar la armonía del grupo y poner en riesgo sus posibilidades en la lucha por la Villa 360.

Las pruebas que determinan la estancia en la Villa 360 se desarrollan en circuitos ubicados cerca de las playas de República Dominicana.

El programa de cada jueves tiene enfrentamiento por la fortaleza más cómoda, pero los rojos han estado tensos (Facebook/ExatlonMx/)

Dónde ver Exatlón México hoy

La Batalla Colosal exige a los competidores superar un circuito largo con pruebas de velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y puntería. CRÉDITO: (X/ExatlonMx)

La emisión en vivo de Exatlón México podrá seguirse hoy a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

También se podrá acceder a la transmisión en línea mediante el sitio web de TV Azteca y la aplicación TV Azteca en Vivo.