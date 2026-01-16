Euro: cotización de cierre hoy 16 de enero en México

El euro cotizó al cierre a 20,45 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,35% frente a los 20,73 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una bajada 2,09%, de manera que en el último año acumula aún un descenso del 5,68%.

Si comparamos el dato con jornadas pasadas, acumuló tres sesiones seguidas en dígitos negativos. La volatilidad de esta semana fue de 8%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (9,4%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.