Valor de cierre del euro en México este 15 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,49 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,24% con respecto a los 20,75 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una disminución 2,19%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 5,98%.
Respecto de días previos, sumó dos jornadas consecutivas cayendo. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.
