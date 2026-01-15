México

Valor de cierre del euro en México este 15 de enero de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en México este 15 de enero de EUR a MXN

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 20,49 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,24% con respecto a los 20,75 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una disminución 2,19%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 5,98%.

Respecto de días previos, sumó dos jornadas consecutivas cayendo. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

