México

Tres sencillas actividades para cuidar la salud cognitiva a partir de los 50 años

La memoria, la atención y otras funciones pueden mostrar cambios a partir de la quinta década, pero hay acciones que amortiguan el impacto

Guardar
Sencillos hábitos contribuyen a cuidar
Sencillos hábitos contribuyen a cuidar la salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, el cerebro comienza a experimentar una serie de transformaciones vinculadas con el envejecimiento, que pueden influir en la memoria, la atención y otras funciones cognitivas.

De acuerdo con el National Institute on Aging(NIA), se produce una reducción progresiva en la densidad de neuronas, una menor eficiencia en las conexiones cerebrales y una disminución en la producción de neurotransmisores, lo que se traduce en una menor agilidad mental y capacidad de aprendizaje.

Estos cambios forman parte del proceso natural de envejecimiento cerebral, aunque su intensidad y consecuencias pueden variar considerablemente entre las personas según factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.

El deterioro cognitivo asociado a la edad puede manifestarse en olvidos frecuentes, dificultades para concentrarse o una reducción en la velocidad de procesamiento de la información.

El ejercicio físico regular está
El ejercicio físico regular está asociado con mejor salud cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alzheimer’s Association señala que, si bien estos síntomas pueden ser leves y no interferir de manera significativa en la vida cotidiana, en algunos casos pueden evolucionar hacia cuadros más severos, como el deterioro cognitivo leve o la demencia.

La evidencia científica actual resalta la importancia de adoptar hábitos saludables y estrategias de estimulación cerebral para ralentizar el avance de estos procesos y preservar la funcionalidad y la calidad de vida en la adultez.

En la quinta década de vida, diversas actividades han demostrado tener un impacto positivo en la salud cognitiva, ayudando a ralentizar el deterioro mental y a reducir el riesgo de demencia.

Aprender un idioma es un
Aprender un idioma es un hábito avalado por la ciencia para cuidar la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para mejorar la salud cognitiva

Las siguientes recomendaciones se sustentan en estudios académicos y organismos de salud internacionales:

  • Ejercicio físico regular: La actividad física, como caminar, nadar o realizar ejercicios aeróbicos, se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo. El National Institute on Aging señala que el ejercicio mejora el flujo sanguíneo cerebral y estimula la formación de nuevas conexiones neuronales, contribuyendo a preservar la memoria y otras funciones mentales.
  • Entrenamiento mental y aprendizaje continuo: Participar en actividades que desafíen el cerebro, como aprender un idioma, resolver crucigramas o tocar un instrumento, favorece la neuroplasticidad y puede retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Según la Alzheimer’s Association, el estímulo intelectual regular protege contra el deterioro cognitivo leve.
  • Vida social activa: Mantener relaciones sociales frecuentes y participar en actividades grupales reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Estudios publicados en la revista Neurology y por el National Institute on Aging muestran que la interacción social estimula funciones cerebrales y ayuda a prevenir el aislamiento, factor de riesgo para la demencia.

Temas Relacionados

saludbienestarcerebromexico-noticias

Más Noticias

Marina se reestructura y anuncia nuevos mandos en subsecretaría y jefatura de operaciones

El rediseño institucional moderniza la gestión portuaria y proyecta mayor eficacia en la respuesta ante amenazas emergentes

Marina se reestructura y anuncia

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

El modelo indica que el conjunto escarlata podría imponerse por un marcador estrecho, aprovechando su buen momento

La IA predice al ganador

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 16 de enero

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

El testimonio de la actriz sobre su vínculo laboral el actor generó comentarios entre los fanáticos y propició nuevas declaraciones

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

La cantante mexicana encendió las redes sociales tras dejarse ver en un club nocturno de Guadalajara con un look renovado

Aseguran que Alicia Villarreal se
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Gallina”, operador del Cártel

“La Gallina”, operador del Cártel de Sinaloa, se declara ‘no culpable’ de un cargo de tráfico de drogas en EEUU

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “actividad militar” en espacio aéreo de México

EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

Aseguran que Alicia Villarreal se sometió a un tratamiento estético tras reaparecer irreconocible junto a Cibad Hernández

Memo Ríos lanza fuertes insultos contra Bad Bunny: “Artista no eres ni nunca lo serás”

Las Guerreras K-pop en México: cuándo y a qué hora se presentará Audrey Nuna, voz de MIRA, en la Feria de San Marcos

Ricardo Peralta revela la supuesta verdad por la que Turbulence se peleó con Burrita Burrona

DEPORTES

La IA predice al ganador

La IA predice al ganador en el duelo entre Tigres y Toluca de la jornada 3 en la Liga MX

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX