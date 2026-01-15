México

Ricardo Anaya afirma que el T-MEC “es de vida o muerte”

Las declaraciones del legislador subrayan la relevancia del tratado comercial para la economía nacional y piden atención urgente a la negociación con Estados Unidos y Canadá

Ricardo Anaya advierte que el T-MEC es crucial para la economía mexicana y el futuro de millones de familias en el país. Credito: cuartoscuro

Las palabras de Ricardo Anaya resuenan entre quienes observan la economía mexicana: “Para México no solo no es irrelevante, el Tratado Libre de Comercio para la economía mexicana es de vida o muerte, dijo el senador en un video publicado en sus redes sociales el 15 de enero.

El legislador del PAN considera que la estabilidad de millones de familias depende de la permanencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Anaya subrayó que el 85% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, y que esta relación comercial sostiene alrededor de 12 millones de empleos en el país.

“Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado Libre de Comercio”, detalló Anaya. Para él, la posible ruptura de este acuerdo tendría consecuencias profundas: “Sería absolutamente catastrófico para nuestro país el que no se firmara el Tratado Libre de Comercio”.

Anaya exige profesionalismo en la negociación

Ricardo Anaya exige al gobierno federal negociar la renovación del T-MEC con capacidad, talento y sin improvisación ni sumisión. Foto: PAN Senado

El mensaje de Anaya no se limita a advertir sobre los riesgos. El senador lanzó un llamado directo al gobierno federal para que actúe con capacidad, talento y altura de miras” en la negociación con Estados Unidos y Canadá, y evite la improvisación y la dependencia.

Anaya insistió en la importancia de convencer a los socios comerciales de que México es un aliado confiable. “Le exigimos al gobierno que convenza de la importancia a nuestros socios comerciales y que logre una negociación favorable para el país”, afirmó el senador.

En su opinión, “lo que está en juego es el futuro económico de millones de familias en nuestro país”, advirtió.

Factores de tensión: judicial y seguridad

El 85% de las exportaciones mexicanas dependen de Estados Unidos gracias al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). (Gobierno de México).

Ricardo Anaya identificó dos obstáculos principales para la relación comercial con Estados Unidos y la renovación del T-MEC:

  • La reforma judicial promovida por el gobierno mexicano.
  • La omisión del gobierno federal en el combate al crimen organizado y la existencia de presuntos vínculos de integrantes de Morena con grupos delincuenciales.

El senador explicó que estos factores pueden darle pretextos al gobierno estadounidense para poner en riesgo la negociación.

Opinión de Anaya sobre la reforma electoral

Ricardo Anaya advierte que la reforma electoral busca debilitar los contrapesos institucionales y concentra el poder político en México. Crédito: PAN

Ricardo Anaya también abordó la cuestión de la reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

El senador se refirió a la iniciativa como la “Ley Maduro”, comparando la concentración de poder que, a su juicio, busca Morena. Anaya argumentó que la reforma pretende debilitar los contrapesos institucionales y consolidar el control sobre el sistema democrático.

En sus palabras, la eliminación de organismos autónomos como el Coneval, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la restricción del amparo, forman parte de una agenda para consolidar el dominio de Morena.

Anaya también abordó el tema de la revocación de mandato, señalando que la oposición no está promoviendo este proceso, pero advirtió que, de implementarse, debe garantizar la legitimidad democrática y evitar que la sucesión recaiga automáticamente en una mayoría legislativa alineada con el gobierno.

