México

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 15 de enero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este jueves 15 de enero en Bahía de Banderas.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Bahía de Banderas es de 3% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 74% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 27 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaBahía de BanderasNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

6 consejos para lograr que el tinte dure más en el cabello

Descubre una rutina que ayuda a que el tono permanezca vibrante y saludable sin esfuerzos complicados

6 consejos para lograr que

Proponen reformar Reglamento del Senado para garantizar la equidad de género en el pleno

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, encabeza iniciativa que reconoce formalmente a la Cámara como de Senadoras y Senadores

Proponen reformar Reglamento del Senado

¿Por qué ir al gimnasio retrasa el envejecimiento y ayuda a tener la piel radiante?

Entrenar varias veces a la semana tiene beneficios que se ven reflejados en tu rosto

¿Por qué ir al gimnasio

Festival Mundo Japan 2026: fechas, lugar y todo lo que debes saber

Cientos de familias podrán descubrir artesanías y espectáculos de distintas regiones asiáticas en un ambiente inclusivo y creativo

Festival Mundo Japan 2026: fechas,

Jabón exfoliante de café: el secreto para una piel suave y libre de celulitis

Investigaciones recientes han revelado que esta simple preparación puede contribuir al bienestar cutáneo mucho más allá de dejar la piel suave

Jabón exfoliante de café: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al líder de “Los

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

Aseguran más de 60 mil litros de huachicol en Jalisco y diversas tomas clandestinas en el estado

Departamento de Justicia de EEUU colabora en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, reveló Tafolla

ENTRETENIMIENTO

Revelan que Peso Pluma regaló

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

Abogado de Alicia Villarreal niega acusaciones contra Cibad Henández sobre supuestas estafas

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

Captan a Valentino Lanús tras años de ausencia y cuenta por qué no regresará a la pantalla: “No me gusta el medio”

DEPORTES

Racing Santander vs Barcelona: cuándo

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura

El mexicano que participó en la histórica eliminación del Real Madrid a manos del Albacete