“Podrían generar confrontación con EEUU”: adverte Xóchitl Gálvez sobre las exportaciones de petróleo a Cuba

La ex senadora del PAN dijo que la presidenta Sheinbaum está en una disyuntiva: o respalda al gobierno cubano o prioriza el crecimiento económico de México

Crédito: X(@XochitlGalvez)
México se ha convertido en el principal exportador de petróleo y sus derivados hacia Cuba, según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en un operativo de las fuerzas armadas estadounidenses, el pasado 3 de enero del 2026.

En medio de esta situación, Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial y exsenadora de la oposición mexicana, critica la política exterior de Sheinbaum respecto a los envíos de crudo a la isla caribeña: “Candil de la calle, oscuridad de su casa. Así se comporta el gobierno de México”, criticando que mientras se regala petróleo al extranjero, la empresa estatal, Pemex, enfrenta una crisis financiera profunda.

Gálvez puntualizó tres razones por las que considera que la entrega de petróleo a Cuba resulta problemática:

  1. “No tiene con qué operar y entrega los pocos recursos que le queda”. Pemex reporta una caída en la producción, sin embargo, el gobierno federal se convierte en principal productor.
  2. Sheinbaum, de acuerdo con la excandidata, apoya a “la dictadura más añena de América Latina”, refiriéndose al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que señaló por socavar derechos humanos y libertades individuales.
  3. Advirtió que los envíos de crudo, ponen en riesgo las relaciones con Estados Unidos, lo que representa una posibilidad de confrontación entre las naciones, y esto, en el marco de la próxima revisión del T-MEC.
Plataforma de Pemex fue saqueada.
Plataforma de Pemex fue saqueada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Gálvez Ruiz planteó que la mandataria federal se enfrenta a la disyuntiva de continuar respaldando al gobierno cubano y fortalecer una afinidad ideológica o priorizar el crecimiento económico de México: “Llegó el momento de pensar si es tiempo de que su gobierno haga favores a una revolución casi difunta o asumir la responsabilidad que tiene con los millones de mexicanos”, declaró.

Información en proceso....

