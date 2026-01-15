México

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 15 de enero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

El Metrobús brinda servicio todos
El Metrobús brinda servicio todos los días del año. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 15 de enero

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo preparar el jugo de sandía con limón para limpiar arterias y apoyar la circulación

Esta bebida natural es baja en calorías, con fibra, ácido cítrico y antioxidantes

Cómo preparar el jugo de

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

CDMX: estos son los vuelos

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Del 12 al 14 de enero de 2026, una serie de operativos en cuatro estados contra el CJNG dejó fuera de circulación a coordinadores regionales

Entre detenciones y operativos, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre detenciones y operativos, el

Entre detenciones y operativos, el CJNG de ‘El Mencho’ sufre duros golpes en 72 horas

Sinaloa 2026: cómo está la seguridad después de la guerra de cárteles

Extraditan a EEUU a “La Gallina”, el ganadero que traficó drogas y lavó dinero para El Chapo

Quién es ‘La Teniente’ del CDN, la primera mujer que podría ser enviada por México a EEUU en una nueva tanda de narcos

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

ENTRETENIMIENTO

El lujoso brazalete que Christian

El lujoso brazalete que Christian Nodal habría regalado a Ángela Aguilar

Conciertos de BTS en México: ¿es válida la ARMY Membership US para comprar boletos?

Así reaccionó Christian Nodal a la fiesta que le organizó Ángela Aguilar: “Quiero un cuarto día”

¿Cuál es el fanchant de BTS y cómo aprenderlo antes de sus conciertos en México?

Belinda sorprende a sus fans tras anunciar que se va de México por esta razón

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura