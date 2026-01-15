México

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy

Guardar
La actriz, de 73 años,
La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy. (Captura de pantalla / YouTube)

La salud de Verónica Castro volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se informara sobre una nueva hospitalización relacionada con las secuelas del grave accidente que sufrió en 2004 durante la final de Big Brother VIP.

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero de 2026 por recomendación médica, debido a dolores persistentes derivados de aquel episodio.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

La información fue confirmada inicialmente por Pati Chapoy en el programa Ventaneando, donde explicó que la decisión se tomó como parte de un tratamiento para aliviar molestias crónicas.

“Este día, Verónica Castro con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia”, señaló la periodista, al recordar que el accidente “la llevó a varias operaciones en la columna vertebral”.

El incidente ocurrió cuando la actriz montó un elefante como parte de una entrada espectacular en el programa. El animal se alteró por el ruido del público y comenzó a correr, provocando una caída que derivó en una fisura en la columna y lesiones que pusieron en riesgo su movilidad. Con el paso de los años, Castro fue sometida a diversas cirugías, incluido el implante de una columna de titanio en 2007.

Una persona cercana a la
Una persona cercana a la actriz detalló a Televisa que se le practicaron estudios de rutina y que, tras los procedimientos, pudo regresar a casa sin complicaciones. (Televisa / Instagram)

Chapoy precisó que el internamiento no obedecía a una emergencia quirúrgica, sino a la necesidad de terapias especializadas. “Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, explicó en la emisión.

La actriz se recupera favorablemente

Horas después, Televisa Espectáculos difundió una actualización que aportó tranquilidad sobre el estado actual de la actriz. De acuerdo con el reporte, Verónica Castro acudió a una cita previamente programada como parte del seguimiento médico habitual. “Verónica Castro tuvo una cita programada en el hospital como parte de las actividades de seguimiento a su salud y no por gravedad”, se informó.

La artista se pronunció sobre
La artista se pronunció sobre su caída en redes sociales

En el mismo espacio, una persona cercana a la actriz detalló que se le practicaron estudios de rutina y que, tras los procedimientos, pudo regresar a casa sin complicaciones. “Se encuentra bien y solo se le practicaron exámenes rutinarios. Verónica regresó a su hogar sin complicaciones”, aclaró la fuente.

Desde hace dos décadas, las secuelas del accidente han influido en las decisiones profesionales de Verónica Castro, quien ha limitado su participación en proyectos de largo aliento debido al dolor crónico.

La expectativa ahora es que este seguimiento médico contribuya a mejorar, aunque sea de forma temporal, su calidad de vida.

Temas Relacionados

Verónica CastroPati ChapoyVentaneandoEstado de saludmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Chamoyada de mango, frescura artesanal para los días de calor

Una bebida helada de origen casero que mezcla fruta madura y salsa enchilada para refrescar la temporada más cálida del año

Chamoyada de mango, frescura artesanal

Detienen a dos presuntos “narcocaníbales” y buscan al menos a cinco más

Hasta el momento la fiscalía no ha difundido información específica del caso, lo que causó indignación en redes sociales

Infobae

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria en México?

Tras varias interrupciones para la grabación de esta nueva temporada, Euphoria parte tres por fin ve la luz con ocho capítulos que prometen el cierre definitivo de la historia

¿Cuándo se estrena la tercera

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

El presidente del WBC alertó sobre el impacto en los sueños de los peleadores que anhelan ser campeones del mundo

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por

Salud femenina: más del 40% de las mujeres no acude a revisiones, advierten especialistas

La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

Salud femenina: más del 40%
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Shanik Berman relató cómo fue

Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

Juan Diego Covarrubias vislumbra demanda contra su ex Edna Monroy tras ser acusado de violencia

Vanessa Labios 4K se integra al elenco del Tenorio Cómico

Eiza González es nominada a los Razzies 2026, premios a lo peor del cine

DEPORTES

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida