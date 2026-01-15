Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy. (Captura de pantalla / YouTube)

La salud de Verónica Castro volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se informara sobre una nueva hospitalización relacionada con las secuelas del grave accidente que sufrió en 2004 durante la final de Big Brother VIP.

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero de 2026 por recomendación médica, debido a dolores persistentes derivados de aquel episodio.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

La información fue confirmada inicialmente por Pati Chapoy en el programa Ventaneando, donde explicó que la decisión se tomó como parte de un tratamiento para aliviar molestias crónicas.

“Este día, Verónica Castro con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia”, señaló la periodista, al recordar que el accidente “la llevó a varias operaciones en la columna vertebral”.

El incidente ocurrió cuando la actriz montó un elefante como parte de una entrada espectacular en el programa. El animal se alteró por el ruido del público y comenzó a correr, provocando una caída que derivó en una fisura en la columna y lesiones que pusieron en riesgo su movilidad. Con el paso de los años, Castro fue sometida a diversas cirugías, incluido el implante de una columna de titanio en 2007.

Chapoy precisó que el internamiento no obedecía a una emergencia quirúrgica, sino a la necesidad de terapias especializadas. “Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, explicó en la emisión.

La actriz se recupera favorablemente

Horas después, Televisa Espectáculos difundió una actualización que aportó tranquilidad sobre el estado actual de la actriz. De acuerdo con el reporte, Verónica Castro acudió a una cita previamente programada como parte del seguimiento médico habitual. “Verónica Castro tuvo una cita programada en el hospital como parte de las actividades de seguimiento a su salud y no por gravedad”, se informó.

La artista se pronunció sobre su caída en redes sociales

En el mismo espacio, una persona cercana a la actriz detalló que se le practicaron estudios de rutina y que, tras los procedimientos, pudo regresar a casa sin complicaciones. “Se encuentra bien y solo se le practicaron exámenes rutinarios. Verónica regresó a su hogar sin complicaciones”, aclaró la fuente.

Desde hace dos décadas, las secuelas del accidente han influido en las decisiones profesionales de Verónica Castro, quien ha limitado su participación en proyectos de largo aliento debido al dolor crónico.

La expectativa ahora es que este seguimiento médico contribuya a mejorar, aunque sea de forma temporal, su calidad de vida.