Harry Styles anuncia nuevo álbum y los mexicanos reaccionan con memes

La publicación de Harry Styles en Instagram, en la que reveló la esperada fecha de lanzamiento de su nuevo disco, ha transformado el entusiasmo de los seguidores en México en una verdadera expectativa internacional.

La confirmación de que el álbum titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally estará disponible el 6 de marzo llega tras casi tres años de silencio musical, en un contexto en el que miles de fanáticos esperaban pruebas concretas de su retorno y la posibilidad de una nueva gira que incluya a territorio mexicano. Los mexicanos reaccionaron con memes.

¿Cuántas canciones tendrá el álbum de Harry Styles?

En el tramo final del anuncio, el sitio oficial de Harry Styles detalló que el disco contendrá 12 canciones, una información que fortaleció la anticipación en torno a su regreso discográfico. La publicación en Instagram se tornó en tendencia cuando el artista británico escribió: "Kiss All The Time. Disco, Occasionally. March 6th." Este mensaje desencadenó una ola de reacciones y comentarios por parte de la audiencia, que volcó su entusiasmo en la misma plataforma.

La campaña previa al anuncio fue cuidadosamente orquestada. Durante los días anteriores, usuarios reportaron la aparición de carteles en ciudades estratégicas del mundo. En la Ciudad de México, la presencia de un póster con la frase “We Belong Together” y el mensaje “Nos vemos pronto” cerca del Ángel de la Independencia atrajo la atención de la comunidad directioner local. El diseño minimalista y la ubicación emblemática alimentaron las especulaciones sobre la inminente vuelta del exintegrante de One Direction al país.

Estos elementos no fueron aislados ni exclusivos de México. La estrategia publicitaria desplegó frases similares en lugares como Londres, Roma y São Paulo, consolidando una narrativa global de expectativas en torno a Harry Styles. Como parte de esta misma avant premiere, también se publicó el video Forever Forever en el canal oficial de YouTube del artista.

El silencio de Harry Styles había persistido desde el cierre de Love On Tour, la gira que culminó con dos conciertos en el extinto Foro Sol de la capital mexicana en noviembre de 2022. Desde ese último encuentro, el público nacional aguardaba alguna señal oficial respecto a futuras presentaciones o nuevos trabajos discográficos.

La publicación del mensaje en Instagram, en la fecha señalada, confirmó lo que por semanas era objeto de rumores en las redes sociales. Con los datos oficiales de su sitio web que respaldan el lanzamiento de un álbum de 12 canciones y con el 6 de marzo como día señalado, la comunidad de seguidores permanece atenta a futuras novedades respecto a posibles conciertos en México o en otras ciudades del mundo.