Cotización de apertura del euro en México HOY 15 de enero de 2026

Consulta cómo amaneció el tipo de cambio este jueves 15 de enero de 2026. (Reuters)

El euro se paga al inicio de operaciones este jueves 15 de enero a 20,68 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,36% si se compara con los 20,75 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,33%, de modo que en el último año aún conserva una disminución del 5,15%.

Si comparamos el valor con fechas pasadas, encadena dos sesiones consecutivas cayendo. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

Cuáles son las perspectivas del euro en México para 2026

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

De acuerdo con estimaciones proporcionadas por el portal financiero Traders Union, el euro registrará un valor medio frente al peso mexicano de 20,8112 a mediados de 2026, con una proyección de descenso hasta cerca de 19,8041 pesos para finales del año.

La trayectoria esperada para el euro frente al peso mexicano se ve definida por variables económicas que afectan tanto el valor de la moneda europea como la estabilidad financiera en la República Mexicana. La previsión del Banco de México (Banxico) indica que la inflación general tenderá a desacelerarse hacia el objetivo del 3% durante el tercer trimestre de 2026, lo que tiene el potencial para incidir en la estabilidad macroeconómica y, por ende, en la cotización de la moneda nacional.

Al mismo tiempo, el ajuste en las proyecciones del producto interno bruto (PIB) responde a factores estructurales: Banxico ha reducido su previsión de crecimiento a 1,1 % para 2026, señalando retos relacionados con la desaceleración económica, los problemas de seguridad pública y la persistente debilidad del Estado de derecho.

Traders Union precisa que, para diciembre de 2026, el tipo de cambio EUR/MXN podría oscilar entre 20,7798 y 21,6280, estableciendo un promedio de 21,2039 durante ese periodo, sin embargo, la institución subraya que estos valores pueden variar conforme cambien las condiciones financieras y económicas.

El mismo modelo proyecta que, al cierre de 2027, el euro podría situarse en 22,8577 frente al peso mexicano, para descender posteriormente hacia un nivel promedio de 17,32 para finales de 2030.