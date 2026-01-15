México

Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

Los agentes atendían un reporte de un vehículo impactado en un restaurante

Guardar
FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM
FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Juan José “N”, alias “El Gopar”, fue detenido por estar presuntamente relacionado con la agresión a tiros en contra de policías de investigación en el municipio de Zamora, Michoacán, ocurrido el martes 13 de enero.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General del Estado, la agresión ocurrió cuando los policías atendían un reporte en el que se informaba que un vehículo había impactado contra un restaurante.

El siniestro se registró en un comercio ubicado sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de la localidad de El Sauz de Abajo, luego de que su conductor denunciara haber sido atacado con arma de fuego.

Las cámaras del sistema C5 permitieron identificar un vehículo Volkswagen Jetta gris oscuro relacionado con el hecho. El rastreo llevó a agentes de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Zamora a montar un operativo conjunto.

Al ser alcanzado, el sujeto agredió a los policías

Foto: Fiscalía Michoacán
Foto: Fiscalía Michoacán

Tras implementarse un operativo de búsqueda en coordinación interinstitucional con elementos del Ejército Mexicano, el automóvil fue localizado cuando ingresaba al fraccionamiento Monte Olivo del mismo municipio.

Los agentes, al acercarse al sitio -ubicado en la calle Córdoba Sur- observaron que el vehículo ingresó a la cochera del domicilio. En ese momento, el sospechoso descendió del coche y, al notar presencia policial, abrió fuego en contra de los policías y se refugió en el inmueble.

Los uniformados repelieron el ataque y, tras una persecución dentro del inmueble, lograron asegurar a Juan José “N”, a quien le incautaron un arma de fuego calibre 9 mm.

Armas y equipo táctico entre lo decomisado

Durante la revisión del vehículo, las autoridades hallaron una segunda arma de fuego en el asiento del copiloto. En la cajuela, localizaron 2 chalecos balísticos, un chaleco táctico y un panel balístico, los cuales fueron asegurados como indicios.

El detenido y el material recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del sospechoso.

La Fiscalía General del Estado destacó que estos operativos buscan “combatir los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad y el estado de derecho en Michoacán”.

Aseguran armas, drogas y más de 39 mil pesos en efectivo en domicilio relacionado con grupos criminales

Inmueble asegurado en Morelia. Foto: Fiscalía
Inmueble asegurado en Morelia. Foto: Fiscalía Michoacán

La ejecución de una orden de cateo en la ex Hacienda de San José Purúa, en el municipio de Jungapeo, derivó en el aseguramiento de armas, drogas y vehículos, así como en la detención de un hombre que se presentó como policía municipal sin documentación válida.

Durante el operativo, que contó con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar), las autoridades ingresaron a un inmueble ubicado en la brecha San José Purúa. El lugar estaba bajo investigación por su posible vínculo con delitos contra la salud y despojo.

El cateo permitió incautar lo siguiente:

  • Cartuchos útiles de varios calibres
  • 5 cargadores para arma de fuego calibre .223 con un total de 140 cartuchos
  • Un fusil calibre .223 con su respectivo cargador abastecido
  • Un arma de fuego calibre 9 mm
  • Una réplica de arma corta tipo Colt en color negro

Entre los objetos asegurados, los agentes encontraron 24 bolsas con sustancia de características similares a la metanfetamina, una computadora portátil, 3 memorias USB, 4 teléfonos móviles y un radio de comunicación.

Además, fueron recogidas diversas identificaciones, la suma de 39 mil 310 pesos y siete vehículos.

Foto: Fiscalía Michoacán
Foto: Fiscalía Michoacán

Las investigaciones apuntan a que el inmueble podría estar relacionado con un grupo de la delincuencia organizada, aunque la indagatoria sigue abierta para determinar responsabilidades.

En la intervención fue arrestado Miguel Ángel “N”, quien afirmó pertenecer a la Policía Municipal de Jungapeo, pero no pudo acreditar su identidad como elemento activo al momento de la detención.

El detenido, junto con los objetos y el inmueble asegurados, quedó a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad a las investigaciones judiciales.

Temas Relacionados

Agresión policías investigaciónMichoacánEl GoparZamoraNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

El ex campeón mundial recordó el episodio emocional que vivió cuando fue detenido en Estados Unidos y las acusaciones por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. defiende

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: bloquean carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Sopa de garbanzo: fibra y sabor en un platillo que ayuda a bajar el colesterol

Una receta tradicional puede ser el aliado perfecto para mejorar tu salud y cuidar tu alimentación de forma sencilla

Sopa de garbanzo: fibra y

Cómo evitar las líneas de expresión bajo los ojos: consejos sencillos y efectivos

Hábitos constantes y productos delicados pueden ayudar a lucir una mirada más luminosa y fresca todos los días

Cómo evitar las líneas de

Registro de celulares 2026: así es como se usa la CURP biométrica para cumplir con el nuevo requisito

Esta medida entró en vigor el pasado 9 de enero de este año y la fecha límite será el próximo 30 de junio

Registro de celulares 2026: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Morelos “El Yanky”,

Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

Cae “El Abuelo”, presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos

Prisión preventiva para “El Monstruo de la Unión”, líder de los “Los Orejones”: permanecerá en el Reclusorio Oriente

Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de las películas

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

Ana María Alvarado recuerda acoso de Julio Iglesias tras entrevistarlo: “¿No te prefieres sentar en mi piernas?”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 14 de enero

Andrea Legarreta revela la reacción de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, al enterarse de su noviazgo con Luis Carlos Origel

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. defiende

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026

Esta sería la millonaria cantidad que habría recibido Cruz Azul por el fichaje de Mateusz Bogusz

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026