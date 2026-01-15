Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Juan José “N”, alias “El Gopar”, fue detenido por estar presuntamente relacionado con la agresión a tiros en contra de policías de investigación en el municipio de Zamora, Michoacán, ocurrido el martes 13 de enero.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General del Estado, la agresión ocurrió cuando los policías atendían un reporte en el que se informaba que un vehículo había impactado contra un restaurante.

El siniestro se registró en un comercio ubicado sobre la carretera Zamora-La Piedad, a la altura de la localidad de El Sauz de Abajo, luego de que su conductor denunciara haber sido atacado con arma de fuego.

Las cámaras del sistema C5 permitieron identificar un vehículo Volkswagen Jetta gris oscuro relacionado con el hecho. El rastreo llevó a agentes de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Zamora a montar un operativo conjunto.

Al ser alcanzado, el sujeto agredió a los policías

Tras implementarse un operativo de búsqueda en coordinación interinstitucional con elementos del Ejército Mexicano, el automóvil fue localizado cuando ingresaba al fraccionamiento Monte Olivo del mismo municipio.

Los agentes, al acercarse al sitio -ubicado en la calle Córdoba Sur- observaron que el vehículo ingresó a la cochera del domicilio. En ese momento, el sospechoso descendió del coche y, al notar presencia policial, abrió fuego en contra de los policías y se refugió en el inmueble.

Los uniformados repelieron el ataque y, tras una persecución dentro del inmueble, lograron asegurar a Juan José “N”, a quien le incautaron un arma de fuego calibre 9 mm.

Armas y equipo táctico entre lo decomisado

Durante la revisión del vehículo, las autoridades hallaron una segunda arma de fuego en el asiento del copiloto. En la cajuela, localizaron 2 chalecos balísticos, un chaleco táctico y un panel balístico, los cuales fueron asegurados como indicios.

El detenido y el material recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del sospechoso.

La Fiscalía General del Estado destacó que estos operativos buscan “combatir los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad y el estado de derecho en Michoacán”.

Aseguran armas, drogas y más de 39 mil pesos en efectivo en domicilio relacionado con grupos criminales

La ejecución de una orden de cateo en la ex Hacienda de San José Purúa, en el municipio de Jungapeo, derivó en el aseguramiento de armas, drogas y vehículos, así como en la detención de un hombre que se presentó como policía municipal sin documentación válida.

Durante el operativo, que contó con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar), las autoridades ingresaron a un inmueble ubicado en la brecha San José Purúa. El lugar estaba bajo investigación por su posible vínculo con delitos contra la salud y despojo.

El cateo permitió incautar lo siguiente:

Cartuchos útiles de varios calibres

5 cargadores para arma de fuego calibre .223 con un total de 140 cartuchos

Un fusil calibre .223 con su respectivo cargador abastecido

Un arma de fuego calibre 9 mm

Una réplica de arma corta tipo Colt en color negro

Entre los objetos asegurados, los agentes encontraron 24 bolsas con sustancia de características similares a la metanfetamina, una computadora portátil, 3 memorias USB, 4 teléfonos móviles y un radio de comunicación.

Además, fueron recogidas diversas identificaciones, la suma de 39 mil 310 pesos y siete vehículos.

Las investigaciones apuntan a que el inmueble podría estar relacionado con un grupo de la delincuencia organizada, aunque la indagatoria sigue abierta para determinar responsabilidades.

En la intervención fue arrestado Miguel Ángel “N”, quien afirmó pertenecer a la Policía Municipal de Jungapeo, pero no pudo acreditar su identidad como elemento activo al momento de la detención.

El detenido, junto con los objetos y el inmueble asegurados, quedó a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad a las investigaciones judiciales.