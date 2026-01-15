México

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Culiacán Rosales este jueves 15 de enero:

El clima para este jueves en Culiacán Rosales alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 4.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 1%, con una nubosidad del 29%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 46%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 27 grados con noches cálidas.

Culiacán puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Además de la imputación por delitos contra la salud, el hombre es señalado por portar cartuchos de arma de fuego exclusivos de las fuerzas armadas

FGR logra vinculación a proceso

Michoacán registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Michoacán registra sismo de magnitud

Por esta razón están aumentando los precios de las pólizas de seguros en 2026

La entrada en vigor de nuevas disposiciones tributarias transforma el esquema de deducción para las compañías aseguradoras

Por esta razón están aumentando

Universidad Rosario Castellanos 2026: fechas clave para estudiar una licenciatura sin hacer examen

Esta institución ofrece la posiblidad de cursar una carrera haciendo un curso propedéutico como admisión

Universidad Rosario Castellanos 2026: fechas

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Habría cometido el crimen junto con otros dos sujetos

Vinculan a proceso a “El
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Pese a riesgo en su

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

Abogado de Alicia Villarreal niega acusaciones contra Cibad Henández sobre supuestas estafas

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura