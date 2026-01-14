México

Valor de cierre del dólar en México este 14 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en México este 14 de enero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,80 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% con respecto al dato de la sesión previa, cuando marcó 17,83 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,91%, de manera que en el último año aún acumula una bajada del 13,44%.

Si comparamos el valor con días anteriores, sumó cuatro jornadas sucesivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (8,98%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: cierran James Sullivan en la alcaldía Cuauhtémoc

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

“En Puebla se respeta la labor periodística y el derecho a la información”, afirma el gobierno estatal por detención de periodista

María Luis Ruíz, de más de 60 años, fue sacada a la fuerza del lugar mientras realizaba una transmisión en vivo

“En Puebla se respeta la

¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

A casi 3 años de su ruptura, la conductora de Hoy hizo oficial su noviazgo con el influencer Luis Carlos Origel

¿Y el divorcio? Por qué

Salud vaginal: claves para el bienestar femenino y la prevención de infecciones, según la UNAM

Especialistas indicaron que para tener una buena salud vaginal es esencial mantener la higiene sin afectar la microbiota

Salud vaginal: claves para el

Capturaron a otras dos personas en México por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Cancún

Las autoridades comunicaron que los ahora detenidos fueron localizados por la policía, quienes aseguraron sustancias ilícitas y recabaron indicios balísticos en la escena, ya son cuatro los involucrados

Capturaron a otras dos personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran cuerpo colgado en puente

Encuentran cuerpo colgado en puente de Tijuana con mensaje del CJNG; a pocos metros había más restos humanos

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

ENTRETENIMIENTO

¿Y el divorcio? Por qué

¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal

El Malilla se convierte en reportero Bizbirije oficialmente: así fue la entrega de su credencial

¿A qué se dedica y cuál es el grado de estudios del nuevo novio de Andrea Legarreta?

Jesse & Joy anuncian tercera fecha en el Auditorio Nacional para febrero 2026

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

DEPORTES

Arena México y Coliseo se

Arena México y Coliseo se vuelven internacional: AEW y ROH invade el CMLL

Mazatlán vence a Santos Laguna y hace historia en la Liga MX Femenil

Paul Aguilar ve a Rafa Márquez como el próximo DT de la Selección Mexicana: “Tiene las cualidades”

Julián Quiñones marca triplete Al Qadsiah y se consolida como uno de los mejores delanteros de la liga árabe

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: cuándo y a qué hora ver a los atletas mexicanos