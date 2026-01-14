Valor de cierre del dólar en México este 14 de enero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,80 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% con respecto al dato de la sesión previa, cuando marcó 17,83 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,91%, de manera que en el último año aún acumula una bajada del 13,44%.

Si comparamos el valor con días anteriores, sumó cuatro jornadas sucesivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (8,98%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.