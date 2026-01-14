Valor de cierre del dólar en México este 14 de enero de USD a MXN

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 17,80 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,14% con respecto al dato de la sesión previa, cuando marcó 17,83 pesos, reporta Dow Jones.
En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,91%, de manera que en el último año aún acumula una bajada del 13,44%.
Si comparamos el valor con días anteriores, sumó cuatro jornadas sucesivas de bajada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (8,98%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.
Más Noticias
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: cierran James Sullivan en la alcaldía Cuauhtémoc
Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México
“En Puebla se respeta la labor periodística y el derecho a la información”, afirma el gobierno estatal por detención de periodista
María Luis Ruíz, de más de 60 años, fue sacada a la fuerza del lugar mientras realizaba una transmisión en vivo
¿Y el divorcio? Por qué Erik Rubín y Andrea Legarreta han postergado el trámite legal
A casi 3 años de su ruptura, la conductora de Hoy hizo oficial su noviazgo con el influencer Luis Carlos Origel
Salud vaginal: claves para el bienestar femenino y la prevención de infecciones, según la UNAM
Especialistas indicaron que para tener una buena salud vaginal es esencial mantener la higiene sin afectar la microbiota
Capturaron a otras dos personas en México por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Cancún
Las autoridades comunicaron que los ahora detenidos fueron localizados por la policía, quienes aseguraron sustancias ilícitas y recabaron indicios balísticos en la escena, ya son cuatro los involucrados
MÁS NOTICIAS