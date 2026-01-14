México

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Recientemente la cantante reveló que habría empezado a construir su casa desde que tenía 18 años

Recientemente la cantante reveló que
Recientemente la cantante reveló que habría empezado a construir su casa desde que tenía 18 años. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

La reciente celebración de cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas ha desencadenado una nueva controversia sobre el cantante y Ángela Aguilar. Según declaraciones del periodista Javier Ceriani, la hija de Pepe Aguilar presuntamente estaría utilizando el dinero del sonorense para remodelar su casa personal en Zacatecas, una propiedad que habría adquirido años antes de contraer matrimonio con el intérprete de mariacheño.

Durante los festejos por los 27 años de Nodal, que se llevaron a cabo en un exclusivo recinto de la ciudad, la atención mediática se concentró en la pareja. A las afueras del hotel Quinta Real Zacatecas, la prensa abordó a ambos artistas. En ese contexto, Ángela Aguilar expresó el significado que tiene para ella la ciudad: “Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”. Además, compartió que llevó a su esposo a conocer lugares emblemáticos como la Mina del Edén y el Cerro de la Bufa. “Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, dijo la cantante.

Nodal y Ángela Aguilar difundieron
Nodal y Ángela Aguilar difundieron hace poco imágenes de la casa ubicada a poca distancia del rancho El Soyate. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @nodal / @elytorres_91)

El tema de la propiedad de Aguilar en Zacatecas surgió durante la conversación. La artista afirmó: “Felices, felices... fíjate que yo la empecé a construir a los 18 años, solita. Y ahorita es muy bonito poder compartirlo con mi marido”, aseguró.

Sin embargo, Javier Ceriani aseguró en su programa más reciente que la situación financiera detrás de la remodelación de la casa supuestamente es distinta. Según el periodista, “Recientemente, corrió un rumor de que Christian Nodal estaría invirtiendo en la casa que Ángela Aguilar tiene en Zacatecas, muy cerca del rancho El Soyate”. Ceriani añadió que la vivienda “no la compró dentro del matrimonio” y que “está justo al lado del Soyate, el rancho de sus abuelos (Antonio Aguilar y Flor Silvestre)”.

Ceriani remarcó que, aunque la propiedad pertenece a la menor de la dinastía Aguilar, los recursos para su renovación presuntamente provienen del patrimonio conyugal. “Gastando el dinero de Nodal para remodelar su casa. Aunque lo haya comprado Ángela, todavía está en construcción y los detalles de la terminación de la casa es con dinero del matrimonio. Nodal ahora está poniendo dinero”, señaló el conductor durante su emisión.

La casa de Ángela en
La casa de Ángela en Zacatecas la habría comenzado a construir hace varios años. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Cabe destacar que el sonorense y Ángela Aguilar difundieron hace poco imágenes de dicha casa. Las fotos suscitaron críticas en redes sociales, ya que su publicación coincidió con el anuncio de Cazzu sobre la compra de una vivienda para ella y su hija Inti.

El señalamiento ha generado diversas reacciones en redes sociales y entre seguidores de ambos artistas. Mientras la pareja continúa sus compromisos personales y profesionales, la atención se mantiene sobre las polémicas que continúan surgiendo alrededor de la relación.

