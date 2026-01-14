Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

El Cártel de Sinaloa ha logrado llegar al país sudamericano (Foto: Jesús Áviles/Infobae México)

Las autoridades de Colombia informaron que es favorable la extradición de dos sujetos que son requeridos por las autoridades de Estados Unidos por su relación con estructuras criminales y el trasiego internacional de drogas. Entre ellos está un hombre con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Los hechos fueron informados por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez. Los reportes indican que las personas detenidas y que podrían ser entregadas a las autoridades estadounidenses al parecer formaban parte de una organización criminal conocida como Black.

Uno de los sujetos que podrían ser extraditados es Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max. Medios locales de Colombia lo señalan como un sujeto ligado al Cártel de Sinaloa.

“Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra CAMILO ESTEBAN BETANCOURT ROSERO”, es parte del documento judicial con la resolución.

Quién es “Max” y de que se le acusa a EEUU

Los registros de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señalan a Camilo Esteban Betancourt como un traficante de cocaína colombiano que sería responsable de lavado de activos.

A mediados de diciembre de 2024 fueron publicadas sanciones en contra de diversos sujetos acusados de narcotráfico en diferentes partes del mundo.

Los señalamientos de la OFAC indican que Max sería el encargado de blanquear dinero proveniente de la venta de cocaína. Sele relaciona con Allende Perilla Sandoval, este último también sancionado.

Los fondos que Betancourt Rosero obtiene se los manda a Allende Perilla y este último usaba el dinero para adquirir armas de fuego y construir submarinos, objetos que le permitían continuar con sus operaciones de narcotráfico.

“Betancourt coordinó una operación de narcotráfico de Colombia a Costa Rica”, añade el informe de la OFAC.

El Cártel de Sinaloa y Colombia

En diferentes ocasiones ha sido documentada la relación entre el el grupo criminal mexicano y Colombia. En junio de 2024 la Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el Cártel de Sinaloa tienen presencia en el territorio nacional.

Además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro declaró en febrero de 2025 que el Cártel de Sinaloa es el “jefe” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mientras que en mayo de 2025 Pedro Inzunza Noriega, el primer mexicano acusado de narcoterrorismo en EEUU, fue acusado de traficar cocaína desde Colombia al menos desde el año 2000.