México

Presidenta buscará reunión con Trump después del primer aniversario del mandatario estadounidense

La mandataria aseguró que lo buscará después del 20 de enero

La presidenta de Méxicobuscará a Trump luego del 20 de enero. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que buscará dialogar con su homólogo de Estados Unidos para abordar diferentes temas.

Información en desarrollo...

