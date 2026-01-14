Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de enero

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Metrobús de la Ciudad de México informó que las estaciones La Virgen y Muyuguarda de la Línea 5 suspenderán servicio este miércoles 14 de enero a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones, debido a labores de mantenimiento nocturno.
Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 14 de enero de 2026.