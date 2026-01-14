Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de enero

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 14 de enero de 2026.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos.

El Metrobús de la Ciudad de México informó que las estaciones La Virgen y Muyuguarda de la Línea 5 suspenderán servicio este miércoles 14 de enero a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones, debido a labores de mantenimiento nocturno.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

