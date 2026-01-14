México

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Guardar

En pocas líneas:

12:48 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:41 hsHoy

Metrobús CDMX

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:27 hsHoy

Ajustes al servicio de la Línea 5 del Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México informó que las estaciones La Virgen y Muyuguarda de la Línea 5 suspenderán servicio este miércoles 14 de enero a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones, debido a labores de mantenimiento nocturno.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación para evitar contratiempos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
11:23 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este miércoles 14 de enero de 2026.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsCDMXSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Pensión del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios cobran hoy 14 de enero

La dispersión del primer pago bimestral continúa de acuerdo con el calendario oficial

Pensión del Bienestar 2026: estos

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 14 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera’ de hoy miércoles

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: se esperan diversas movilizaciones que afectarán la circulación

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 25 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 6 de diciembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Google lanza una IA que

Google lanza una IA que convierte tus fotos en videos para redes sociales

Marcela Tauro reveló una situación incómoda que vivió con Julio Iglesias: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

Qué fue lo que más jugaste en Nintendo Switch en 2025: así puedes ver tu resumen

Damien Hirst reveló el impacto inesperado de un comentario de Lucian Freud en su obra

Visión estratégica sobre pagos, adquirencia e inteligencia artificial

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la comunicación digital

Por qué la comunicación digital no logra igualar el impacto del encuentro presencial, según un estudio

El Congreso de EEUU desnudó los profundos vínculos militares, económicos y financieros entre Venezuela y China

Japón: Takaichi busca capitalizar su alta popularidad y convocaría a elecciones anticipadas en febrero

Miles de personas en una ciudad de EEUU deben quedarse en casa por una alerta sanitaria

Melissa Gilbert se pronuncia por primera vez tras el arresto de su esposo por abuso sexual infantil

DEPORTES

Sebastián Báez sigue de racha

Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y ahora tendrá una prueba de fuego: enfrentará a un tenista “invencible” para los argentinos

Festejó su triunfo antes de tiempo, pero se había olvidado de una regla y termino eliminado del Australian Open

Una tenista mostró su espalda y encendió las alarmas por las altas temperaturas de cara al Abierto de Australia: “No es broma”

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios