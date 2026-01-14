Luisa Alcalde destaca acciones de Clara Brugada sobre animales del Refugio Franciscano: “Oposición actúa como pseudo animalistas”

Dirigente de Morena respalda a Clara Brugada por acciones en el Refugio Franciscano. (LuisaAlcalde)

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respaldó públicamente las decisiones de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre el caso del Refugio Franciscano, donde mediante un reciente operativo se traslado a más de 900 animales a tres distintas sedes de cuidado animal en la capital.

Alcalde acusó a la oposición de actuar como “pseudo animalistas” y de desinformar respecto al destino de los animales rescatados. La disputa por el predio y la situación de los animales ha generado protestas y movilizaciones desde diciembre del año pasado.

Alcalde destaca el actuar del gobierno capitalino

En un video difundido en la red social X este 13 de enero de 2025, Luisa María Alcalde describió las condiciones en las que vivían los animales en el Refugio Franciscano antes del operativo, según la versión oficial del gobierno capitalino:

“Había casi mil perritos hacinados en condiciones deplorables. Es incluso doloroso mostrar algunas de las imágenes. Sin luz, ventilación, jaulas sin techo y saturadas, los perros no podían ni moverse, desnutridos, enfermos, heridas abiertas, infecciones, expuestos al frío, pisos llenos de excrementos, plaga de ratas y hasta un incinerador clandestino”.

Según la dirigente de Morena, la intervención de las autoridades permitió que los animales fueran llevados a refugios temporales, donde actualmente reciben atención médica.

Alcalde criticó el papel de la oposición en este caso. Según sus declaraciones, los opositores “ahora actuando como pseudo-animalistas se han dedicado a criticar, a malinformar y a exigir que se regresen al lugar del maltrato”.

Luisa Alcalde muestra apoyo ante criticas a Brugada por acciones en el Refugio Franciscano.

Ante los señalamientos que han surgido luego de que el caso se viralizara y activistas denunciaran la forma en que fueron extraídos los perros y gatos que se encontraban en el predio, la dirigente del partido oficialista aseguró que “cuando se cuestiona un rescate y se defiende el abandono, queda claro que no se trata de causas justas, sino de oportunismo político”.

Representantes del Refugio Franciscano entablan diálogo con autoridades

Representantes del Refugio Franciscano confirmaron avances en el diálogo con las autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con un video publicado por la organización, lograron el acceso supervisado a los tres centros donde actualmente se encuentran los animales: el Deportivo Galeana, el Ajusco y la Brigada de Vigilancia Animal.

En palabras de la directora del Refugio Franciscano, Gina Rivera: “A partir de mañana podemos entrar a ver en las tres locaciones donde se encuentran los franciscanitos. Vamos a poder entrar a verlos, a estar con ellos. Gran avance, gran avance”.

Además, los representantes aseguraron que existe disposición de las autoridades y que no habrá persecución legal en su contra. “El secretario nos dijo que no hay ánimo de perseguir, no hay ánimo de criminalizar. Se comprometió a que las investigaciones se harán, pero que no se va a proceder en contra de nadie”, comentó el abogado del refugio, Fernando Pérez.

Los cuidadores temen por la seguridad de perritos y gatos Crédito: TikTok/@refugio.franciscano.ac

Durante la reunión, se acordó también trabajar en una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues en la capital. “Se van a establecer puentes para que los refugios, los albergues, los rescates independientes, podamos participar en esta ley de regulación, que es iniciativa ley para el próximo miércoles para los refugios. Es muy importante”, indicaron.

Para los representantes del refugio, el acceso a los animales es apenas un primer paso. Una de sus voceras afirmó: “Vamos paso por paso y estamos seguros de que vamos a llegar a la meta por los franciscanitos”. Insistieron en la necesidad de una regulación que evite el maltrato, castigue a quienes simulan operar refugios y proteja de manera efectiva tanto a los animales como a quienes los rescatan.

Refugio Franciscano y Clara Brugada en el centro del debate

Luisa María Alcalde respaldó la actuación de Clara Brugada y acusó a la oposición de “pseudo animalistas”.

El operativo implementado por el gobierno de la CDMX llevó a trasladar a más de 900 animales.

Representantes del Refugio Franciscano obtuvieron acceso supervisado a los centros donde se encuentran los animales.

Se abrió un diálogo para crear una regulación legal de los refugios y albergues en la Ciudad de México.