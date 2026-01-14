Los aspectos clave que debes tomar en cuenta para bajar de peso a pesar de estar en la menopausia

Aprender a identificar qué afecta tu metabolismo es el primer paso para tomar decisiones que ayuden a tu salud sin perder motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la menopausia, muchas mujeres notan cambios en su cuerpo que dificultan el control del peso.

Frente a este escenario, adoptar ciertos hábitos alimenticios, de actividad física y de autocuidado puede marcar la diferencia para alcanzar y mantener un peso saludable.

En ese sentido, y de acuerdo con información del Centro Catalán de Endocrinología y Nutrición, conocer los aspectos clave y los consejos prácticos para enfrentar estos desafíos resulta fundamental en esta etapa de la vida.

La menopausia es una etapa de cambios en el cuerpo de la mujer a los cuales debe adaptarse en compañia de diversos especialistas para poder sobrellevar el desajuste hormonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué en la menopausia es mas dificil bajar de peso

En la menopausia, bajar de peso suele ser más complejo debido a varios factores fisiológicos y hormonales.

El principal motivo es la disminución de los niveles de estrógenos, lo que provoca cambios en la manera en que el cuerpo almacena y utiliza la grasa. Esta redistribución tiende a favorecer la acumulación de grasa abdominal.

Además, el metabolismo basal se reduce con la edad, por lo que el cuerpo quema menos calorías en reposo. La masa muscular también tiende a disminuir, lo que afecta negativamente el gasto energético diario. Los cambios hormonales pueden influir en la sensación de hambre y saciedad, aumentando la predisposición a consumir más alimentos.

A estos factores se suman alteraciones en el sueño y un mayor riesgo de estrés, situaciones que pueden favorecer la ganancia de peso. Todo esto hace que la pérdida de peso durante la menopausia requiera un enfoque más personalizado y sostenido.

Durante la menopausia, la disminución de estrógenos y el metabolismo más lento dificultan el control del peso en las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos son algunos aspectos debes tomar en cuenta para bajar de peso a pesar de estar en la menopausia

Como mencionamos, durante la menopausia, perder peso puede presentar desafíos debido a los cambios hormonales.

Es por eso que, de acuerdo con información del Centro Catalán de Endocrinología y Nutrición, aquí te decimos cuales son algunos aspectos clave a considerar para poder lograrlo a pesar de este cambio hormonal.

Alimentación balanceada: Prioriza una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y cereales integrales. Limita el consumo de azúcares refinados, harinas blancas y ultraprocesados. Tamaño de las porciones: Ajusta las cantidades de comida, ya que el metabolismo suele reducirse y el cuerpo necesita menos calorías. Actividad física regular: Incorpora ejercicios cardiovasculares y de fuerza muscular. El entrenamiento con pesas ayuda a mantener o aumentar la masa muscular, lo que favorece el gasto metabólico. Hidratación adecuada: Mantente bien hidratada, ya que la sensación de sed puede disminuir y confundirse con hambre. Sueño de calidad: Procura dormir bien, ya que la falta de sueño puede afectar las hormonas que regulan el apetito y aumentar la tendencia a ganar peso. Manejo del estrés: Practica técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o yoga para evitar el aumento de peso asociado al estrés. Revisión de medicamentos: Algunos tratamientos pueden favorecer el aumento de peso; revisa tus medicamentos con tu médico.

Es importante tener mayor precaución con los medicamentos que se consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda consultar con un especialista en endocrinología o nutrición para descartar problemas hormonales o metabólicos y recibir un plan personalizado.