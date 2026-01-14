México

Los aspectos clave que debes tomar en cuenta para bajar de peso a pesar de estar en la menopausia

De acuerdo con el Centro Catalán de Endocrinología y Nutrición elegir rutinas personalizadas y entender tu cuerpo puede marcar la diferencia a pesar de los cambios hormonales y en el metabolismo

Guardar
Aprender a identificar qué afecta
Aprender a identificar qué afecta tu metabolismo es el primer paso para tomar decisiones que ayuden a tu salud sin perder motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la menopausia, muchas mujeres notan cambios en su cuerpo que dificultan el control del peso.

Frente a este escenario, adoptar ciertos hábitos alimenticios, de actividad física y de autocuidado puede marcar la diferencia para alcanzar y mantener un peso saludable.

En ese sentido, y de acuerdo con información del Centro Catalán de Endocrinología y Nutrición, conocer los aspectos clave y los consejos prácticos para enfrentar estos desafíos resulta fundamental en esta etapa de la vida.

La menopausia es una etapa
La menopausia es una etapa de cambios en el cuerpo de la mujer a los cuales debe adaptarse en compañia de diversos especialistas para poder sobrellevar el desajuste hormonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué en la menopausia es mas dificil bajar de peso

En la menopausia, bajar de peso suele ser más complejo debido a varios factores fisiológicos y hormonales.

El principal motivo es la disminución de los niveles de estrógenos, lo que provoca cambios en la manera en que el cuerpo almacena y utiliza la grasa. Esta redistribución tiende a favorecer la acumulación de grasa abdominal.

Además, el metabolismo basal se reduce con la edad, por lo que el cuerpo quema menos calorías en reposo. La masa muscular también tiende a disminuir, lo que afecta negativamente el gasto energético diario. Los cambios hormonales pueden influir en la sensación de hambre y saciedad, aumentando la predisposición a consumir más alimentos.

A estos factores se suman alteraciones en el sueño y un mayor riesgo de estrés, situaciones que pueden favorecer la ganancia de peso. Todo esto hace que la pérdida de peso durante la menopausia requiera un enfoque más personalizado y sostenido.

Durante la menopausia, la disminución
Durante la menopausia, la disminución de estrógenos y el metabolismo más lento dificultan el control del peso en las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estos son algunos aspectos debes tomar en cuenta para bajar de peso a pesar de estar en la menopausia

Como mencionamos, durante la menopausia, perder peso puede presentar desafíos debido a los cambios hormonales.

Es por eso que, de acuerdo con información del Centro Catalán de Endocrinología y Nutrición, aquí te decimos cuales son algunos aspectos clave a considerar para poder lograrlo a pesar de este cambio hormonal.

  1. Alimentación balanceada: Prioriza una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y cereales integrales. Limita el consumo de azúcares refinados, harinas blancas y ultraprocesados.
  2. Tamaño de las porciones: Ajusta las cantidades de comida, ya que el metabolismo suele reducirse y el cuerpo necesita menos calorías.
  3. Actividad física regular: Incorpora ejercicios cardiovasculares y de fuerza muscular. El entrenamiento con pesas ayuda a mantener o aumentar la masa muscular, lo que favorece el gasto metabólico.
  4. Hidratación adecuada: Mantente bien hidratada, ya que la sensación de sed puede disminuir y confundirse con hambre.
  5. Sueño de calidad: Procura dormir bien, ya que la falta de sueño puede afectar las hormonas que regulan el apetito y aumentar la tendencia a ganar peso.
  6. Manejo del estrés: Practica técnicas de relajación como meditación, respiración profunda o yoga para evitar el aumento de peso asociado al estrés.
  7. Revisión de medicamentos: Algunos tratamientos pueden favorecer el aumento de peso; revisa tus medicamentos con tu médico.
Es importante tener mayor precaución
Es importante tener mayor precaución con los medicamentos que se consumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda consultar con un especialista en endocrinología o nutrición para descartar problemas hormonales o metabólicos y recibir un plan personalizado.

Temas Relacionados

menopausiapérdida de pesonutriciónhormonassalud femeninasaludmexico-noticias

Más Noticias

Tren Ligero Texcoco–La Paz: presentan ruta oficial, estaciones y tiempos de traslado para conectar con la Línea A del Metro CDMX

La Semov Edomex confirmó la realización de esta obra para mejorar la movilidad como parte del Plan Integral para el Oriente del estado

Tren Ligero Texcoco–La Paz: presentan

Cayó el líder de “Los Fer”, banda de robacoches que opera en Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan

Fernando “N” fue identificado como un objetivo prioritario según la Fiscalía General de Justicia del Edomex

Cayó el líder de “Los

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

Su escapada a la Polinesia Francesa no solo estuvo llena de paisajes increíbles, sino también de momentos románticos y gestos que sorprendieron justo cuando comenzaba el año

Mía Rubín recibe emotivo regalo

¿Harry Styles regresa a la CDMX?: cartel misterioso del artista causa revuelo

Un mensaje acompañado de imágenes ha involucrado a fanáticos en una serie de pistas que sugieren el regreso del cantante a tierras mexicanas

¿Harry Styles regresa a la

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Dos de los detenidos se encontraban bajo órdenes de “El Jardinero” y “El Sapo”

De expolicía a operador financiero
MÁS NOTICIAS

NARCO

De expolicía a operador financiero

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

Cae en Baja California miembro de la alianza CJNG-Chapiza con arsenal

Quiénes son los exempleados de Carlos Manzo acusados de participar en su asesinato

Cae “El Bitachi”, generador de violencia en Sonora y presunto integrante de Los Deltas, ligados a Los Chapitos

Vinculan a proceso a cuatro presuntos miembros del CJNG en Guanajuato por ataque armado contra agentes

ENTRETENIMIENTO

Mía Rubín recibe emotivo regalo

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

¿Harry Styles regresa a la CDMX?: cartel misterioso del artista causa revuelo

¿Cuál es el parentesco entre Pepillo Origel y Luis Carlos Origel, joven vinculado sentimentalmente con Andrea Legarreta?

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes?

Papás de Christian Nodal habrían cancelado de último momento su asistencia a la fiesta de su hijo organizada por los Aguilar

DEPORTES

Este sería el motivo por

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026