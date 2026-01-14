México

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

La FGJEM intensificó la búsqueda tras el asesinato de su madre y su abuela

Las autoridades hallaron a la menor de edad sustraída tras el homicidio de sus familiares. (Sintoniática Digital/FB)

Las autoridades informaron el hallazgo de la menor de edad Ericka Camila “N”, quien fue sustraída de un departamento ubicado en colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán, Estado de México.

El hallazgo de la menor de tres años de edad se produjo durante la madrugada del miércoles 14 de enero luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intensificaron la búsqueda tras el doble homicidio que conmocionó a la comunidad.

Los hechos ocurrieron desde el pasado martes 13 de enero, cuando familiares ingresaron a uno de los departamentos ubicados en la calle Amado Nervo, lugar en el que fueron encontrados los cuerpos sin vida de Teresa de Jesús, de 52 años, y su hija Cindy, de 25 años.

La menor fue enconytrada en un predio de Tultepec. Podría ser su antiguo lugar de residencia. (X/Jorge Becerril)

Cómo ocurrió la desaparición de Ericka Camila

Según reportes diversos, ambas mujeres vivían juntas, pues la hija (Cindy), decidió refugiarse en la casa de su madre (Teresa), debido a que necesitaba protección, pues había sufrido episodios de violencia familiar, los cuales habrían sido cometidos por su pareja en su anterior residencia, en el municipio de Tultepec. La menor desaparecida es hija de Cindy del presunto agresor.

Además, un menor de edad fue hallado en estado de shock, quien estaba encerrado en una de las habitaciones, específicamente el baño. Según la cobertura de múltiples medios locales, la escena también incluyó el asesinato de un perro de raza chihuahua, así como el robo de pertenencias antes de la huida del presunto agresor.

La desaparición de Erika Camila, hija del supuesto responsable, generó una rápida respuesta de las autoridades. La presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, Juana Carrillo Luna, informó a través de redes sociales que la menor ya se encuentra bajo resguardo oficial, tras ser encontrada en un predio del municipio de Tultepec. Quadratín reportó que la rápida intervención de la FGJEM permitió dar con su paradero.

En la escena se encontró a un menor de edad en shock y a un perro chihuahua asesinado. (El Marginal)

Agresor prófugo de la justicia

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención del presunto feminicida, identificado como Antonio N. De acuerdo con los reportes, el individuo sigue prófugo, mientras las autoridades mantienen un operativo para lograr su captura.

Quadratín detalló que la pareja sentimental de Teresa de Jesús fue quien descubrió la escena al regresar de un viaje de trabajo a Guadalajara, tras escuchar los gritos de su nieto de seis años.

En el lugar de los hechos, las autoridades localizaron un martillo, herramienta que se presume fue utilizada como arma por el agresor. La FGJEM continúa con las investigaciones para esclarecer los detalles y dar con el paradero del responsable.

