La fruta más sana que debes de comer todos los días porque está llena de nutrientes

El interés por las propiedades de los arándanos como “superfruta” ha crecido de forma continua desde hace muchos años, impulsado por investigaciones científicas que avalan sus múltiples beneficios para la salud.

Estas pequeñas bayas, pertenecientes al grupo de los frutos del bosque, destacan no solo por su sabor, sino también por su aportación en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.

Según la Universidad Autónoma de México (UNAM), los arándanos sirven como antiinflamatorio natural, previene enfermedades degenerativas, reduce el riesgo de sufrir cáncer, y mejora las funciones cognitivas y la memoria.

Los beneficios de añadir arándanos a tu dieta diaria

En la etapa de almacenamiento, los arándanos muestran una notable resistencia, pues logran conservar su frescura hasta 28 días si se guardan en el frigorífico dentro de un recipiente hermético.

Catalogados como superfruta por la denominada “triple A”—Antioxidantes, Antiinflamatorios y Antibióticos—, los arándanos ofrecen una amplia gama de ventajas. Cada vez existe más respaldo científico sobre su capacidad para reforzar el sistema inmunitario. Este efecto resulta particularmente recomendado para personas sometidas a tratamientos oncológicos.

El potencial antioxidante de los arándanos ha sido situado a la cabeza entre todos los frutos y vegetales.

La clave de este efecto antioxidante reside en su composición: cuentan con ácidos orgánicos y hasta 15 antocianinas responsables de su característico color azulado, además de flavonoides, taninos, manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.

Entre los beneficios más destacados figura su eficacia en problemas relacionados con el sistema urinario. Ciertas sustancias presentes en los arándanos impiden que las bacterias se adhieran a los tejidos de la vejiga y reducen la inflamación, convirtiéndolos en un recurso natural de apoyo en infecciones urinarias.

Respecto a la salud cardiovascular, su acción antioxidante favorece la lucha contra el colesterol elevado, contribuye a mantener bajo control la presión arterial y aporta beneficios en el manejo de la diabetes. A su vez, la presencia de flavonoides ayuda a potenciar la memoria y mejorar el aprendizaje, favoreciendo distintas funciones cognitivas.

La evidencia sugiere que la ingesta de (poli)fenoles del arándano se asocia con mejoras en la función vascular y el rendimiento cognitivo, según un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition.

A nivel nutricional, los arándanos presentan un alto contenido en fibra y bajos niveles de azúcares, lo que les confiere un poder nutritivo elevado con escaso aporte calórico.

Los arándanos crecen en arbustos que requieren entre tres y cinco años para comenzar a dar fruto, con cosechas que se concentran en otoño. Prefieren suelos ácidos, arenosos o arcillosos y entornos boscosos, lo que explica su pertenencia a los frutos del bosque.