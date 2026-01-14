México

La fruta más sana que debes de comer todos los días porque está llena de nutrientes

No olvides incluir este alimento en tu dieta diaria

Guardar
Esta fruta es excelente para
Esta fruta es excelente para comer por la mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por las propiedades de los arándanos como “superfruta” ha crecido de forma continua desde hace muchos años, impulsado por investigaciones científicas que avalan sus múltiples beneficios para la salud.

Estas pequeñas bayas, pertenecientes al grupo de los frutos del bosque, destacan no solo por su sabor, sino también por su aportación en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.

Según la Universidad Autónoma de México (UNAM), los arándanos sirven como antiinflamatorio natural, previene enfermedades degenerativas, reduce el riesgo de sufrir cáncer, y mejora las funciones cognitivas y la memoria.

Los beneficios de añadir arándanos a tu dieta diaria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la etapa de almacenamiento, los arándanos muestran una notable resistencia, pues logran conservar su frescura hasta 28 días si se guardan en el frigorífico dentro de un recipiente hermético.

Catalogados como superfruta por la denominada “triple A”—Antioxidantes, Antiinflamatorios y Antibióticos—, los arándanos ofrecen una amplia gama de ventajas. Cada vez existe más respaldo científico sobre su capacidad para reforzar el sistema inmunitario. Este efecto resulta particularmente recomendado para personas sometidas a tratamientos oncológicos.

El potencial antioxidante de los arándanos ha sido situado a la cabeza entre todos los frutos y vegetales.

La clave de este efecto antioxidante reside en su composición: cuentan con ácidos orgánicos y hasta 15 antocianinas responsables de su característico color azulado, además de flavonoides, taninos, manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios más destacados figura su eficacia en problemas relacionados con el sistema urinario. Ciertas sustancias presentes en los arándanos impiden que las bacterias se adhieran a los tejidos de la vejiga y reducen la inflamación, convirtiéndolos en un recurso natural de apoyo en infecciones urinarias.

Respecto a la salud cardiovascular, su acción antioxidante favorece la lucha contra el colesterol elevado, contribuye a mantener bajo control la presión arterial y aporta beneficios en el manejo de la diabetes. A su vez, la presencia de flavonoides ayuda a potenciar la memoria y mejorar el aprendizaje, favoreciendo distintas funciones cognitivas.

La evidencia sugiere que la ingesta de (poli)fenoles del arándano se asocia con mejoras en la función vascular y el rendimiento cognitivo, según un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition.

A nivel nutricional, los arándanos presentan un alto contenido en fibra y bajos niveles de azúcares, lo que les confiere un poder nutritivo elevado con escaso aporte calórico.

Los arándanos crecen en arbustos que requieren entre tres y cinco años para comenzar a dar fruto, con cosechas que se concentran en otoño. Prefieren suelos ácidos, arenosos o arcillosos y entornos boscosos, lo que explica su pertenencia a los frutos del bosque.

Temas Relacionados

FrutasArándanosAntioxidantesSaludBienestarDietamexico-noticias

Más Noticias

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

La operación inmediata del jugador, sumada a otras ausencias en la plantilla, condicionaría la estrategia táctica del Guido Pizarro

Tigres confirma lesión grave de

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: liberan Fray Servando Teresa de Mier

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Reforma electoral: Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Pablo Gómez llegan a Palacio Nacional para definir proyecto

Durante la reunión definirán el rumbo de la reforma al INE en 2026

Reforma electoral: Ricardo Monreal, Adán

Secretaría de Anticorrupción analiza responsabilidades en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Además de la Dependencia de Buen Gobierno, participan la FGR y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en las indagatorias

Secretaría de Anticorrupción analiza responsabilidades

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

En la intervención también fue detenido un joven de 20 años relacionado con la organización criminal

Capturan a Víctor Manuel “N”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a Víctor Manuel “N”,

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

Cae “El Abuelo”, presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos

Prisión preventiva para “El Monstruo de la Unión”, líder de los “Los Orejones”: permanecerá en el Reclusorio Oriente

Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

Armamento, munición y equipo táctico: el saldo de tres aseguramientos realizados por el Ejército Mexicano en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ana María Alvarado recuerda acoso

Ana María Alvarado recuerda acoso de Julio Iglesias tras entrevistarlo: “¿No te prefieres sentar en mi piernas?”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 14 de enero

Andrea Legarreta revela la reacción de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, al enterarse de su noviazgo con Luis Carlos Origel

Las películas favoritas del público en Netflix México

Lo más visto esta semana de Prime Video en México

DEPORTES

Tigres confirma lesión grave de

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026

Esta sería la millonaria cantidad que habría recibido Cruz Azul por el fichaje de Mateusz Bogusz

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026

Liga MX: Todos los partidos y horarios de la Jornada 2 del Clausura 2026 de mitad de semana