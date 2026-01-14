México

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de enero

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Guardar
La calidad del aire afecta
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México actualizó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así los capitalinos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 14 de enero al corte de las 06:00 horas.

Aceptable calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado".

Los capitalinos y mexiquenses deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: se esperan diversas movilizaciones que afectarán la circulación

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 25 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Predicción del estado del tiempo

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 4 de diciembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 5 de diciembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch informa la detención de

Harfuch informa la detención de “El Moncho”, líder de “Los Lavadora” en Querétaro

Quiénes son los ocho alfiles de El Mencho que operan al CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara

Embajador de EEUU celebra detención de operadores de El Mencho, líder del CJNG

El CJNG en 2026: estos son los estados donde tiene presencia el grupo criminal

Quién es “El Uber”, el jefe de plaza del CJNG en Guadalajara que fue detenido y qué revelan sus corridos

ENTRETENIMIENTO

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y

Cazzu, Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían reencontrarse en Premios Lo Nuestro 2026

Remodelación de la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas habría sido pagada por Nodal, según Javier Ceriani

Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

BTS en México 2026: los mejores memes de ARMY tras el anuncio del tour mundial

Ángela Aguilar imita el desafío de las uvas de Cazzu durante celebración de Nodal

DEPORTES

NBA del 14 de enero:

NBA del 14 de enero: todos los juegos de este día

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul