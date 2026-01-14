México

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 14 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, conoce la predicción del clima en Santiago Ixcuintla para las siguientes horas en este miércoles.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Santiago Ixcuintla habrá un 2% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 68% y por la noche habrá una posibilidad del 1% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de precipitaciones muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro asciende hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Una vez más, las integrantes de la dinastía Aguilar podrían coincidir en una premiación pese al distanciamiento familiar

Ángela Aguilar compite contra su

Resultados Melate Retro Sorteo 1599 de hoy martes 13 de enero de 2026

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro Sorteo 1599

Dos policías municipales de Temoaya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado

Los imputados habrían matado a un joven el pasado 17 de septiembre de 2025

Dos policías municipales de Temoaya

CDMX reporta el estado de salud de los 183 perros rescatados en el Refugio Franciscano

Clara Brugada negó supuestos proyectos inmobiliarios en el predio

CDMX reporta el estado de

Resultado del Chispazo: números ganadores del sorteo del martes 13 de enero de 2026

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado del Chispazo: números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Constancia

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar compite contra su

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

Aldo de Nigris boxeará contra Nicola Porcella, destapan nueva pelea en ‘Ring Royale’: precio de los boletos

Mía Rubín recibe emotivo regalo de su novio Tarik Othón durante romántico viaje en Francia

DEPORTES

Marcelo Flores, excluido de Canadá

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Faitelson enfría la euforia de Chivas y lanza advertencia tras comenzar ganando en el Clausura 2026: “Me parece una falacia”