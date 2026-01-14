México

Cinco alimentos que no deberías consumir después de los 50 años

Una buena alimentación es clave para prevenir enfermedades crónicas y mejorar el bienestar tras la quinta década de vida

A partir de la quinta década de vida ocurren cambios importantes en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen alimentos que ningún experto recomienda consumir y que, sin embargo, se han instalado en la dieta de millones de personas.

Cuidar la alimentación adquiere relevancia ante el desafío que representan los cambios metábolicos, hormonales y físicos a partir de los 50 años.

Especialistas de la Academy of Nutrition and Dietetics y la Harvard T.H. Chan School of Public Health destacan la importancia de ajustar la dieta después de los 50 años para prevenir enfermedades crónicas y preservar la calidad de vida.

Según reportes de la Academy of Nutrition and Dietetics, la selección de alimentos adecuados puede influir de forma directa en la densidad ósea, la salud cardiovascular y el funcionamiento metabólico, aspectos que suelen verse alterados con el paso del tiempo.

Algunos alimentos inciden en el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, diversas instituciones de salud, como la American Heart Association y los Centers for Disease Control and Prevention, advierten que ciertos productos, habituales en las dietas modernas, pueden aumentar el riesgo de patologías como hipertensión, diabetes y deterioro cognitivo en la población que supera la quinta década de vida.

La adopción de pautas alimentarias basadas en evidencia científica se convierte, según los expertos, en una herramienta clave para el bienestar a partir de los 50 años.

Expertos recomiendan moderar el consumo de alimentos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos a evitar después de los 50 años

  • Carnes procesadas (embutidos, salchichas, fiambres): Elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer por su alto contenido en sodio y conservantes, advierte la World Health Organization.
  • Bebidas azucaradas y refrescos: Promueven el aumento de peso y la diabetes tipo 2, señala la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
  • Alimentos ultraprocesados (galletitas, snacks, comidas listas para consumir): Asociados a mayor incidencia de enfermedades crónicas y deterioro cognitivo, según el National Institute on Aging.
  • Exceso de sal (alimentos enlatados, sopas instantáneas, salsas comerciales): Incrementa la presión arterial y los riesgos de accidente cerebrovascular, de acuerdo con la American Heart Association.
  • Alcohol en grandes cantidades: Aumenta la probabilidad de daño hepático, enfermedades cardíacas y osteoporosis, según los Centers for Disease Control and Prevention.
Es importante incorporar en la dieta vegetales frescos, frutas, frutos secos, semillas, pescado, aceite de oliva y aguacate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos recomendados a partir de los 50 años

  • Lácteos bajos en grasa: Aportan calcio y vitamina D, contribuyendo a mantener la masa ósea y reducir la posibilidad de fracturas, según la Academy of Nutrition and Dietetics.
  • Pescados grasos (salmón, sardinas, caballa): Su contenido de ácidos grasos omega-3 ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular y favorece la función cerebral, indica la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
  • Frutas y verduras variadas: Proveen fibra, antioxidantes y micronutrientes esenciales, lo que apoya la digestión y protege frente a enfermedades crónicas, de acuerdo con el National Institute on Aging.
  • Legumbres y granos enteros: Ofrecen proteínas vegetales, fibra y minerales que benefician la salud intestinal y el control del colesterol, según la Mayo Clinic.
  • Frutos secos y semillas: Contienen grasas saludables y micronutrientes que resultan favorables para el corazón y el sistema nervioso, recomienda la American Heart Association.

