Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

Recientemente los cantantes se han instalado en una resodencia ubicada en Zacatecas. (@angela_aguilar_ / @nodal)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Tayahua, Zacatecas provocó gran revuelo en redes y medios de comunicación ya que la fiesta se entendió durante tres días consecutivos. El evento, marcado por una serie de festejos en distintos escenarios emblemáticos del estado, se convirtió en tendencia tras la publicación, en redes sociales, de imágenes y videos por parte de Ángela Aguilar. La difusión de estos momentos provocó una ola de comentarios y críticas, especialmente por la exposición del festejo y la ausencia de los padres del cantante.

La fiesta, que inició con una tradicional callejoneada por el centro de Zacatecas, incluyó un banquete de carnes en el Rancho El Soyate y una reunión en el hotel Quinta Real Zacatecas. A lo largo de las celebraciones, se observó la presencia de amigos cercanos, allegados y miembros de la familia Aguilar, entre ellos Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes compartieron con los asistentes diferentes momentos significativos. Uno de los episodios más comentados fue la fiesta privada llevada a cabo en La Mina Club Zacatecas, un antro subterráneo cuya decoración evocaba una temática de piratas, donde la música se mantuvo presente durante varias horas y los invitados bailaron hasta el amanecer.

Ángela aseguró ser representante cultural de Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Durante la cobertura mediática del evento, la prensa abordó a los protagonistas a las afueras del hotel Quinta Real Zacatecas. En ese contexto, Ángela habló sobre su papel como representante cultural de Zacatecas y su vínculo personal con la ciudad. “Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”, afirmó la artista. “Y el traer a mi esposo, la Mina del Edén... Lo llevé al Cerro de la Bufa... Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, señaló Aguilar sobre la experiencia de compartir el festejo con su entorno cercano.

La intérprete destacó el significado de celebrar en México, resaltando el valor de los espacios y tradiciones nacionales. “Más que nada hay que festejar nuestro país, porque todo mundo sale de fiesta y creo que lo que tenemos aquí en casa es algo increíble”, expresó la hija de Pepe Aguilar.

ángela compartió en su perfil de instagram parte de la remodelación de su nueva casa. (IG: @angela_aguilar_)

En respuesta a preguntas sobre la residencia que posee en Zacatecas, Ángela aseguró: “Felices, felices... fíjate que yo la empecé a construir a los 18 años, solita. Y ahorita es muy bonito poder compartirlo con mi marido”, aseguró.

Cabe recordar que recientemente Nodal y la menor de la dinastía compartieron algunas fotografías de esta nueva casa en donde están instalados, la cual se localiza muy cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas. Fotografías que en su momento fueron duramente criticadas por los internautas ya que el tiempo en que las hicieron públicas coincidieron con una publicación de Cazzu. Quien acababa de compartir la noticia de que adquirió una nueva casa para vivir con su hija Inti.