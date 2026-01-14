México

Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

Recientemente los cantantes se han instalado en una residencia ubicada en Zacatecas

Guardar
Recientemente los cantantes se han
Recientemente los cantantes se han instalado en una resodencia ubicada en Zacatecas. (@angela_aguilar_ / @nodal)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Tayahua, Zacatecas provocó gran revuelo en redes y medios de comunicación ya que la fiesta se entendió durante tres días consecutivos. El evento, marcado por una serie de festejos en distintos escenarios emblemáticos del estado, se convirtió en tendencia tras la publicación, en redes sociales, de imágenes y videos por parte de Ángela Aguilar. La difusión de estos momentos provocó una ola de comentarios y críticas, especialmente por la exposición del festejo y la ausencia de los padres del cantante.

La fiesta, que inició con una tradicional callejoneada por el centro de Zacatecas, incluyó un banquete de carnes en el Rancho El Soyate y una reunión en el hotel Quinta Real Zacatecas. A lo largo de las celebraciones, se observó la presencia de amigos cercanos, allegados y miembros de la familia Aguilar, entre ellos Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Álvarez, quienes compartieron con los asistentes diferentes momentos significativos. Uno de los episodios más comentados fue la fiesta privada llevada a cabo en La Mina Club Zacatecas, un antro subterráneo cuya decoración evocaba una temática de piratas, donde la música se mantuvo presente durante varias horas y los invitados bailaron hasta el amanecer.

Ángela aseguró ser representante cultural
Ángela aseguró ser representante cultural de Zacatecas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Durante la cobertura mediática del evento, la prensa abordó a los protagonistas a las afueras del hotel Quinta Real Zacatecas. En ese contexto, Ángela habló sobre su papel como representante cultural de Zacatecas y su vínculo personal con la ciudad. “Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”, afirmó la artista. “Y el traer a mi esposo, la Mina del Edén... Lo llevé al Cerro de la Bufa... Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos”, señaló Aguilar sobre la experiencia de compartir el festejo con su entorno cercano.

La intérprete destacó el significado de celebrar en México, resaltando el valor de los espacios y tradiciones nacionales. “Más que nada hay que festejar nuestro país, porque todo mundo sale de fiesta y creo que lo que tenemos aquí en casa es algo increíble”, expresó la hija de Pepe Aguilar.

ángela compartió en su perfil
ángela compartió en su perfil de instagram parte de la remodelación de su nueva casa. (IG: @angela_aguilar_)

En respuesta a preguntas sobre la residencia que posee en Zacatecas, Ángela aseguró: “Felices, felices... fíjate que yo la empecé a construir a los 18 años, solita. Y ahorita es muy bonito poder compartirlo con mi marido”, aseguró.

Cabe recordar que recientemente Nodal y la menor de la dinastía compartieron algunas fotografías de esta nueva casa en donde están instalados, la cual se localiza muy cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas. Fotografías que en su momento fueron duramente criticadas por los internautas ya que el tiempo en que las hicieron públicas coincidieron con una publicación de Cazzu. Quien acababa de compartir la noticia de que adquirió una nueva casa para vivir con su hija Inti.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalZacatecasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Baja California Sur: se registra sismo de 4.4 en San José del Cabo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Baja California Sur:

Temblor hoy 14 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 14 de enero

¿Dónde está Erika Camila? Niña de 3 años es raptada tras el doble feminicidio de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli

En el lugar del crimen fue localizado un niño con vida, encerrado en el baño, mientras el presunto agresor huyó con la menor y diversos documentos personales

¿Dónde está Erika Camila? Niña

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Baja California Sur

El sismo ocurrió a las 0:50 horas, a una distancia de 138 km de San José del Cabo y tuvo una profundidad de 10.8 km

Sismo de 4.4 de magnitud

Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.0
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran equipo táctico, drogas y

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

BTS en México 2026: los

BTS en México 2026: los mejores memes de ARMY tras el anuncio del tour mundial

Ángela Aguilar imita el desafío de las uvas de Cazzu durante celebración de Nodal

Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala reaparece desde una cama de hospital y con oxígeno: “Así quedé”

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

DEPORTES

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México