México

Andrea Legarreta destapa detalles de su romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

La conductora confesó que es muy antojadiza

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Andrea Legarreta arrancó el 2026 envuelta en rumores sobre su vida amorosa. Y es que fue vinculada sentimentalmente con el entrenador y creador de contenido fitness, Luis Carlos Origel. Esto a raíz de unas fotografías en donde posaron juntos.

Tras semanas envuelta en especulaciones, la conductora confirmó su relación sentimental este 14 de enero en entrevista para ‘Televisa Espectáculos’.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente. Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia“, comentó sonrojada.

Las declaraciones de la conductora revivieron los rumores sobre su supuesto romance con Luis Carlos Origel. TikTok: @programa_hoy

Andrea Legarreta lanza indirectas sobre su supuesto nuevo romance

Fue en la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’ del 14 de enero, donde la conductora hizo un comentario que fue interpretado como una indirecta por sus compañeros y público en general.

Todo comenzó cuando Arath de la Torre halagó la belleza de la presentadora: "¿Quieren saber el secreto de Andrea Legarreta? ¿Por qué siempre está tan hermosa? La alimentación".

Legarreta, quien estaba desayunando huevos hervidos, confirmó que tiene una buena alimentación.

(Instagram: programa hoy)
(Instagram: programa hoy)

Sin embargo, Galilea Montijo comentó que, desde su perspectiva, el destello que presume su compañera desde hace unas semanas no se debe a su alimentación, sino a temas del corazón.

“No, pero ahorita es otra cosa. Tú y yo sabemos”, dijo y Martha Figueroa agregó: “Sí podemos comer cuarenta y tres huevos cocidos que no nos vamos a poner así”.

Andrea Legarreta se sonrojó y respondió: “Estoy bien asesorada”.

(IG: @lcorigel)
(IG: @lcorigel)

Galilea Montijo intentó saber más información al respecto, sin revelar el nombre del susodicho: “¿También te lleva la alimentación?"

Y Legarreta respondió: “Al contrario, yo soy la que luego lo incita a pecar. Es que soy muy antojadiza".

¿Luis Carlos Origel es hijo de Pepillo Origel?

El nuevo novio de Andrea Legarreta tiene un vínculo familiar con el famoso periodista de espectáculos. Contrario a lo que muchos piensan, no son padre e hijo, sino tío y sobrino.

(IG: @lcorigel)
(IG: @lcorigel)

A diferencia de Pepillo, Luis Carlos se caracteriza por mantener un perfil bajo y permanecer alejado de la atención mediática, enfocándose principalmente en su labor dentro del mundo fitness.

No obstante, en los últimos meses ha brillado en la pantalla chica. Y es que ha colaborado en N+ y el programa +Hoy’.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaLuis Carlos OrigelPepillo OrigelPrograma HoyTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul cerraría el Clausura 2026 como local en el Estadio Azteca

Las primeras jornadas del campeonato se jugarán fuera de la Ciudad de México, mientras el club espera la reapertura del inmueble capitalino

Cruz Azul cerraría el Clausura

Elementos del ERUM rescatan a dos personas y a sus mascotas tras intoxicación por fuga de gas en la alcaldía Cuauhtémoc

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, se evitó una tragedia mayor

Elementos del ERUM rescatan a

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

El deceso fue confirmado por colegas mediante mensajes públicos de despedida

Muere Gloria Rocha “La Madrina”,

Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Las beneficiarias del programa reciben capacitación sobre los derechos de la mujer y vinculación al Sistema Estatal de Cuidados, entre otros beneficios

Así puedes usar tu tarjeta

Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

La conductora compartió detalles sobre su nueva relación tras semanas envuelta en rumores

Andrea Legarreta confirma su romance
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia golpea al deporte: ejecutan

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

Un hombre sin vida, una persecución fatal y ataques armados en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Muere Gloria Rocha “La Madrina”,

Muere Gloria Rocha “La Madrina”, actriz y directora de doblaje de Dragon Ball, el día de su cumpleaños 94

Andrea Legarreta confirma su romance con Luis Carlos Origel: “Lo que se ve no se juzga”

Ernesto D’Alessio explica controversia de falta de pagos y aclara situación con hermanos Borovoy

Kenia Os aclara la pausa en la colaboración con Danna y Belinda

Andrea Legarreta destapa detalles de su supuesto romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

DEPORTES

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: cuándo y a qué hora ver a los atletas mexicanos

Cruz Azul cerraría el Clausura 2026 como local en el Estadio Azteca

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México

Con gol de Yael Padilla sobre la hora, Chivas logra su segunda victoria en el torneo y se coloca como líder general

Bandido sueña con la Triple Corona y poner a México en la cima mundial en AEW, ROH y CMLL