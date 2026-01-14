Andrea Legarreta destapa detalles de su romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Andrea Legarreta arrancó el 2026 envuelta en rumores sobre su vida amorosa. Y es que fue vinculada sentimentalmente con el entrenador y creador de contenido fitness, Luis Carlos Origel. Esto a raíz de unas fotografías en donde posaron juntos.

Tras semanas envuelta en especulaciones, la conductora confirmó su relación sentimental este 14 de enero en entrevista para ‘Televisa Espectáculos’.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente. Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia“, comentó sonrojada.

Las declaraciones de la conductora revivieron los rumores sobre su supuesto romance con Luis Carlos Origel. TikTok: @programa_hoy

Andrea Legarreta lanza indirectas sobre su supuesto nuevo romance

Fue en la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’ del 14 de enero, donde la conductora hizo un comentario que fue interpretado como una indirecta por sus compañeros y público en general.

Todo comenzó cuando Arath de la Torre halagó la belleza de la presentadora: "¿Quieren saber el secreto de Andrea Legarreta? ¿Por qué siempre está tan hermosa? La alimentación".

Legarreta, quien estaba desayunando huevos hervidos, confirmó que tiene una buena alimentación.

(Instagram: programa hoy)

Sin embargo, Galilea Montijo comentó que, desde su perspectiva, el destello que presume su compañera desde hace unas semanas no se debe a su alimentación, sino a temas del corazón.

“No, pero ahorita es otra cosa. Tú y yo sabemos”, dijo y Martha Figueroa agregó: “Sí podemos comer cuarenta y tres huevos cocidos que no nos vamos a poner así”.

Andrea Legarreta se sonrojó y respondió: “Estoy bien asesorada”.

(IG: @lcorigel)

Galilea Montijo intentó saber más información al respecto, sin revelar el nombre del susodicho: “¿También te lleva la alimentación?"

Y Legarreta respondió: “Al contrario, yo soy la que luego lo incita a pecar. Es que soy muy antojadiza".

¿Luis Carlos Origel es hijo de Pepillo Origel?

El nuevo novio de Andrea Legarreta tiene un vínculo familiar con el famoso periodista de espectáculos. Contrario a lo que muchos piensan, no son padre e hijo, sino tío y sobrino.

(IG: @lcorigel)

A diferencia de Pepillo, Luis Carlos se caracteriza por mantener un perfil bajo y permanecer alejado de la atención mediática, enfocándose principalmente en su labor dentro del mundo fitness.

No obstante, en los últimos meses ha brillado en la pantalla chica. Y es que ha colaborado en N+ y el programa +Hoy’.