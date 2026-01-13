México

“Siempre nos ha apoyado”: Sheinbaum destaca ayuda de embajador de EEUU con gobierno de Trump

La mandataria aseguró que se tiene mucha relación con el embajador Ronald Johnson y que fue un facilitador para la llamada con Trump ocurrida el pasado 12 de enero

La presidenta aseguró que Ronald
La presidenta aseguró que Ronald Johnson siempre nos ha ayudado. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró durante la conferencia de prensa matutina, que el embajador de Estados Unidos “siempre” ha apoyado a México.

Esto ocurre luego de la publicación que realizó Ronald Johnson en su cuenta oficial de X, quien aseguró que la relación entre México y Estados Unidos ha sido la más fructífera en décadas.

“Cuando pedimos apoyo del embajador para alguna gestión con el gobierno de EEUU, siempre nos ha ayudado el embajador de Estados Unidos en México”, explicó la mandataria.

Imagen de archivo del embajador
Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. (EFE/ José Méndez)

Posteriormente agregó que “obviamente él representa a Estados Unidos aquí y nosotros pues tenemos mucha relación con ellos, entonces cuando hemos solicitado un apoyo del embajador siempre lo hemos tenido”, por lo que también le agradeció durante la conferencia de prensa.

Respecto a la llamada que sostuvo con el presidente Trump el pasado 12 de enero de 2026, la presidenta señaló que en este caso en particular “se habló con el embajador, además de pedir directamente a la casa blanca la llamada, que normalmente se hace así. Se habló con el embajador para explicarle qué es lo que pretendíamos tratar con el presidente Trump y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada”, aseguró Sheinbaum.

Esto ocurrió luego de las tres declaraciones del presidente estadounidense de intervenir en México, por lo que la llamada se centró en la atención en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la necesidad de mantener una relación pragmática entre ambos países

El diplomático estadounidense valoró el contacto como un paso positivo dentro de un año de mayor acercamiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

El embajador calificó como productiva
El embajador calificó como productiva la llamada entre los presidentes. (Archivo Infobae)

Ronald Johnson, quien fue nominado como embajador en México por Donald Trump en diciembre de 2024, declaró en su cuenta oficial de X: “Fue un gusto haber contribuido a facilitar la productiva llamada entre Trump y Sheinbaum”.

El diplomático subrayó la importancia de continuar trabajando para construir “un futuro más brillante para ambos pueblos”, según la publicación del funcionario en su cuenta oficial de X.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Johnson visitó Palacio Nacional antes de la llamada y sostuvo una conversación previa con ella. “Él sabe del trabajo que se está haciendo”, expresó Sheinbaum Pardo ante medios nacionales. El Universal reportó que la mandataria reiteró la relevancia de mantener la cooperación bajo un esquema de coordinación y no de subordinación, marcando así el límite de la injerencia estadounidense en temas de seguridad nacional.

