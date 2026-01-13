México

Sheinbaum arremete contra la oposición tras críticas por reforma electoral y llamada con Trump: “Esperaban una mala salida”

La mandataria dijo que quienes buscan la intervención, particularmente el PRIAN, “no tienen fuerza interna”.

Sheinbaum arremete contra la oposición
Sheinbaum arremete contra la oposición tras críticas por reforma electoral y llamada con Trump.

“No supieron ni que decir los que no están de acuerdo con nosotros. Ellos esperaban que hubiera un problema”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las reacciones de la prensa nacional después de la llamada de la mandataria con su homólogo en EEUU, Donald Trump.

Sobre esto, Sheinbaum señaló que esas personas pertenecen al PRIAN, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI):

“¿Quiénes buscan la intervención? Quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? En general la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN, particularmente”, dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa diaria.

“Ayer, cuando hicimos la llamada, ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la Presidenta de México y a la Cuarta Transformación. (…) [Los medios] no supieron ni qué decir, los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer. Ellos esperaban que hubiera un problema para decir que la Presidenta no tiene capacidad, ‘que Estados Unidos tiene que intervenir’”, añadió.

La Presidenta también pidió que se revise cómo reaccionó cada partido e incluso de los gobernadores, al secuestro del Presidente Nicolás Maduro en Venezuela: “Vean quién se manifestó, de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores y gobernadoras, respecto a Venezuela, qué dijeron. Es importante cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional, sí, con cooperación, relaciones, pero somos una patria soberana. Eso es importantísimo”.

