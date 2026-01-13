México

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Las autoridades revisaron el interior de la unidad con lo que encontraron bolsas transparentes con la droga

Parte de las drogas halladas
Parte de las drogas halladas (FGR)

Un hombre que conducía un vehículo en donde estaban ocultos diversos paquetes de droga en Coahuila fue condenado a más de siete años de prisión tras ser hallado culpable de delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

La condena en contra de José “N” fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de enero. Una grabación compartida por las autoridades muestra los paquetes con la droga ocultos en la unidad.

José “N” fue sentenciado en un procedimiento abreviado en el que fue determinada la pena de siete años, nueve meses y 10 días de prisión en contra del hombre.

Los registros indican que dicho sujeto fue asegurado en abril de 2025 en en el municipio de Progreso, a la altura de San José de Aura. En dicha ocasión le fueron halladas 57 bolsas transparentes con la droga, según compartió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Fue sentenciado como resultado de un proceso abreviado. Crédito: FGR

Trató de huir de los agentes; persecución derivó en su arresto

“En el estado de Coahuila, los efectivos, al brindar seguridad en carreteras federales, detectaron un vehículo, cuyo conductor aceleró la marcha al notar la presencia de los uniformados y emprendió la huida, por lo que se inició una breve persecución que culminó metros más adelante", se puede leer en el reporte compartido el 10 de abril del año pasado.

La detención del ahora condenado fue derivada de una denuncia anónima. Tras la captura, un juez de control determinó vincular a proceso al hombre y se le dictó prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 18.

Detenido con metanfetamina en Baja California es sentenciado

En otras acciones, a inicios e diciembre pasado las autoridades federales informaron la condena en contra de Antonio “C”, un sujeto capturado junto con más de 200 kilos de metanfetamina cuando manejaba un vehículo en la carretera Tijuana- Mexicali, en Baja California.

Metanfetamina decomisada en Baja California
Metanfetamina decomisada en Baja California

Los hechos sucedieron en mayo de 2025, en el poblado El Hongo. La unidad vehicular en la que estaba la droga contaba con placas de Estados Unidos, aunque el conductor fue identificado con nacionalidad mexicana.

Un primer informe de la SSPC detallaba que en el vehículo había 324 bolsas con metanfetamina (216 eran de plástico y 108 estaban cubiertos con un material plateado), dichos paquetes estaban debajo de colchones en la parte trasera de la camioneta y que dieron un peso preliminar de 203 kilos.

Posteriormente, la FGR ajustó los datos a 204 kilos 39 gramos de la droga sintética.

