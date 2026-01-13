México: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a MXN

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 20,86 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,16% comparado con la cifra de la sesión previa, que fue de 20,89 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota una bajada 0,77%, de manera que en términos interanuales acumula aún una disminución del 5,72%.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó una subida del 0,34%, sin poder fijar una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal recientemente.