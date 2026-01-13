México

‘La Mañanera’ de hoy martes 13 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo ocurrió a las 7:00 horas, a una distancia de 159 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.4 km

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

La conductora sonrojó a su compañera con preguntas incómodas en plena transmisión en vivo de “Hoy”

México: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: carga vehicular en la autopista México-Puebla por accidente

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Pensiones del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios cobran hoy 13 de enero

Avanza el calendario de pagos con la entrega del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero

NARCO

Detienen a “Lesli”, integrante del Tren de Aragua que operaba en CDMX y era enlace con La Unión Tepito

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”

Ángela Aguilar aseguró ser representante cultural de Zacatecas

Este fue el tour del “Nodal Fest” en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

DEPORTES

Newcastle United vs Manchester City: dónde ver las semifinales de la Carabao Cup en México

Tigres vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 2 en México

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá