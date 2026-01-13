‘La Mañanera’ de hoy martes 13 de enero | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.
Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas
El sismo ocurrió a las 7:00 horas, a una distancia de 159 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.4 km
Galilea Montijo revive rumores de romance de Andrea Legarreta y el sobrino de Pepillo Origel: “Ya se consumó”
La conductora sonrojó a su compañera con preguntas incómodas en plena transmisión en vivo de “Hoy”
México: cotización de apertura del euro hoy 13 de enero de EUR a MXN
Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior
Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: carga vehicular en la autopista México-Puebla por accidente
Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México
Pensiones del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios cobran hoy 13 de enero
Avanza el calendario de pagos con la entrega del apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero
