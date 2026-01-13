Euro: cotización de cierre hoy 13 de enero en México

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 20,77 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,57% si se compara con los 20,89 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.
En los últimos siete días, el euro marca un descenso 1,18%, de manera que en el último año todavía mantiene una bajada del 6,1%.
Respecto a días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó una subida del 0,34%, demostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue de 3,75%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (9,34%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en este contexto.
