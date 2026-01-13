México

Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

La celebración del cantante se extendió por 3 días seguidos en Zacatecas

Guardar
La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar habría sido la organizadora de la fiesta para Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Tayahua, Zacatecas, se convirtió en tendencia tras la difusión en redes sociales de imágenes y videos por parte de Ángela Aguilar. La publicación de los momentos más destacados del evento generó reacciones diversas y una oleada de críticas, centradas especialmente en la exposición del festejo y la ausencia de familiares directos de Nodal.

La fiesta, que se extendió durante tres días, incluyó una callejoneada por las calles del Centro de Zacatecas, un banquete en el Rancho El Soyate y en el hotel Quinta Real Zacatecas. El evento reunió a amigos, allegados y a la familia Aguilar, destacando la presencia de Pepe Aguilar, Leonardo, Aneliz Álvarez e hija y otros invitados del círculo cercano. El menú estuvo a cargo de una carnicería de Hermosillo y del chef personal de Nodal, Antonio Amavizca.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la fiesta privada en La Mina Club Zacatecas, un antro subterráneo con una decoración inspirada en piratas, acorde con el gusto de Nodal por la saga de películas de Piratas del Caribe. El pastel de cuatro pisos, decorado con calaveras y espadas, fue uno de los elementos más compartidos en redes sociales.

La celebración de los 27
La celebración de los 27 años de Christian Nodal se extendió por 3 días. (@lylocyv / @solojaf / @angela_aguilar_)

Durante el fin de semana, la música fue un elemento central. En distintas etapas del festejo, tanto Nodal como Los Aguilar interpretaron canciones junto a mariachi, en un ambiente festivo. Sin embargo la ausencia de Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, padres del cantante, no pasó inadvertida para los seguidores, quienes expresaron dudas y comentarios sobre su paradero durante los festejos.

El resumen en video publicado por Ángela Aguilar en su perfil oficial de TikTok el lunes 12 de enero incluyó un mensaje en el que destacó el vínculo personal con Zacatecas y la relevancia de compartir esos momentos con su esposo. “Zacatecas, tierra que me enseñó quién soy. Este fin de semana me tocó compartirte con los que más quiero. Por eso siempre vuelvo: porque en tu historia, acompañada, me encuentro”, escribió. Tras la difusión, usuarios cuestionaron la exposición del evento y compararon la celebración con las fiestas organizadas anteriormente por la expareja de Nodal, Cazzu.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

La reacciones de los internautas hacia Ángela y Nodal

  • “Él es tu mejor castigo”
  • “¿Alguien vio a los papás de nodal en esta fiesta?”
  • “Creo que prefiere la temática de One Piece”
  • “Ella ganó”
  • “Nodal en cualquier parte menos viendo a su hija”
  • “Ya no sabe como retenerlo”
  • “Compra su amor”

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

Cristy Nodal y Jaime González estarían molestos con su hijo por estas poderosas razones, según Javier Ceriani

Ausencia de los papás de

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

El festejo del “Nodal Fest” se extendió durante tres días en diversos lugares de Zacatecas, en una fiesta organizada por su esposa, Ángela Aguilar

Ángela Aguilar le regaló su

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.1 en Arcelia

El temblor sucedió a las 23:56 horas, a una distancia de 35 km de Arcelia y tuvo una profundidad de 60.2 km

Temblor en Guerrero: se registra

El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

El cantante festejó su cumpleaños con la familia Aguilar durante tres días seguidos en Zacatecas

El emotivo mensaje que Ángela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los detenidos

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Ausencia de los papás de

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

Ángela Aguilar le regaló su primer caballo a Christian Nodal por su cumpleaños y así reaccionó

El emotivo mensaje que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal en su cumpleaños número 27

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026