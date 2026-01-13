Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

La hija de Pepe Aguilar habría sido la organizadora de la fiesta para Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal en Tayahua, Zacatecas, se convirtió en tendencia tras la difusión en redes sociales de imágenes y videos por parte de Ángela Aguilar. La publicación de los momentos más destacados del evento generó reacciones diversas y una oleada de críticas, centradas especialmente en la exposición del festejo y la ausencia de familiares directos de Nodal.

La fiesta, que se extendió durante tres días, incluyó una callejoneada por las calles del Centro de Zacatecas, un banquete en el Rancho El Soyate y en el hotel Quinta Real Zacatecas. El evento reunió a amigos, allegados y a la familia Aguilar, destacando la presencia de Pepe Aguilar, Leonardo, Aneliz Álvarez e hija y otros invitados del círculo cercano. El menú estuvo a cargo de una carnicería de Hermosillo y del chef personal de Nodal, Antonio Amavizca.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la fiesta privada en La Mina Club Zacatecas, un antro subterráneo con una decoración inspirada en piratas, acorde con el gusto de Nodal por la saga de películas de Piratas del Caribe. El pastel de cuatro pisos, decorado con calaveras y espadas, fue uno de los elementos más compartidos en redes sociales.

La celebración de los 27 años de Christian Nodal se extendió por 3 días. (@lylocyv / @solojaf / @angela_aguilar_)

Durante el fin de semana, la música fue un elemento central. En distintas etapas del festejo, tanto Nodal como Los Aguilar interpretaron canciones junto a mariachi, en un ambiente festivo. Sin embargo la ausencia de Cristy Nodal y Jaime González Terrazas, padres del cantante, no pasó inadvertida para los seguidores, quienes expresaron dudas y comentarios sobre su paradero durante los festejos.

El resumen en video publicado por Ángela Aguilar en su perfil oficial de TikTok el lunes 12 de enero incluyó un mensaje en el que destacó el vínculo personal con Zacatecas y la relevancia de compartir esos momentos con su esposo. “Zacatecas, tierra que me enseñó quién soy. Este fin de semana me tocó compartirte con los que más quiero. Por eso siempre vuelvo: porque en tu historia, acompañada, me encuentro”, escribió. Tras la difusión, usuarios cuestionaron la exposición del evento y compararon la celebración con las fiestas organizadas anteriormente por la expareja de Nodal, Cazzu.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

La reacciones de los internautas hacia Ángela y Nodal

“Él es tu mejor castigo”

“¿Alguien vio a los papás de nodal en esta fiesta?”

“Creo que prefiere la temática de One Piece”

“Ella ganó”

“Nodal en cualquier parte menos viendo a su hija”

“Ya no sabe como retenerlo”

“Compra su amor”