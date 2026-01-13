México

Alerta por frío en CDMX se mantiene: estos son los días que pronostican temperaturas de hasta cero grados

Autoridades de Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, principalmente en grupos vulnerables

Estos son los días más fríos en la CDMX que se tiene pronosticados (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que continuarán las bajas temperaturas en la capital, por lo que advirtió a la población sobre las condiciones de frío extremo que habrá en los próximos días.

Desde el domingo 11 de enero se activó la doble alerta por condiciones heladas en algunas alcaldías de la Ciudad de México, y de acuerdo con el pronóstico de las autoridades, los días fríos continuarán en la capital por lo que se espera que algunas zonas sigan con alerta naranja.

Para el martes 13 de enero, la SGIRPC-CDMX reactivó la Alerta Naranja y Amarilla en diversas zonas de la ciudad, esto en respuesta a la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas. Y es que, se prevé que el termómetro descienda hasta los cero grados en las demarcaciones más altas de la capital.

¿Qué días hará más frío en la CDMX?

Estos son los días que se esperan más fríos en la CDMX (X/ @SGIRPC_CDMX)

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral, se mantendrá las alertas por frío hasta el martes 13 de enero, ya que en estos días las temperaturas descenderán drásticamente debido a la presencia del Frente Frío Número 27 en territorio mexicano.

Estos días se tiene pronóstico de frío en la CDMX

  • domingo 11 de enero
  • lunes 12 de enero
  • martes 13 de enero

Entre las 00:00 y 09:00 del martes estará activa la alerta naranja en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Se esperan temperaturas mínimas de hasta cero grados (0°C) y los seis grados (6°C) en zonas altas.

“Entre los días 11 y 13 se prevé descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados”, se lee en el comunicado.

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro)

Por otra parte, explicaron que por las tardes, el ambiente se proyecta de templado a cálido, con temperaturas máximas que variarán entre los 18 y 22 grados. Además, se anticipan vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para la presencia de lluvias ligeras aisladas. La dependencia destacó que el descenso térmico más relevante se presentará durante la madrugada del 12 de enero.

“Por la tarde, el ambiente se tornará de templado a cálido, con valores máximos entre los 18 y 22 grados, además de vientos con rachas fuertes y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas. El descenso térmico más significativo se espera durante la madrugada del 12 de enero

En consecuencia, la madrugada del 12 de enero será el día que se sentirá más frío en la capital.

