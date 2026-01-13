Advierten disminución de ocupación hotelera en Sinaloa: “no se había visto desde la pandemia de COVID-19″

La falta de apoyos y créditos preferenciales suficientes para empresas medianas ha generado rumores de posibles quiebras en el sector hotelero de Sinaloa.| REUTERS / Jorge Delgado

El sector hotelero de Sinaloa experimenta una disminución en la ocupación que no se había registrado desde la pandemia de COVID-19, de acuerdo con José Manuel de la Rivas Flores, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de la ciudad.

De la Rivas Flores informó que la situación económica en Culiacán y la falta de condiciones adecuadas para el comercio y los negocios mantienen al sector en una etapa crítica, con afectaciones prolongadas que limitan el crecimiento de la industria.

La baja en la actividad turística y comercial ha obligado a hoteles y moteles de la ciudad a operar con el mínimo indispensable, sin señales de mejoría previstas para 2026. El dirigente hotelero señaló que, de continuar esta tendencia, varios establecimientos podrían cerrar de manera definitiva o reducir aún más sus servicios.

El panorama adverso se ve agravado por la discusión y aplicación de reformas laborales y fiscales, como el incremento salarial y la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas, lo que representa una carga adicional para el sector hotelero.

Crédito: Gobierno de Sinaloa

Entre los apoyos solicitados destacan el diferimiento de impuestos, la excepción temporal de impuestos sobre alcoholes y facilidades en el pago del impuesto predial sin pérdida de descuentos.

De la Rivas Flores manifestó la ausencia de apoyos reales desde el gobierno y la insuficiencia de créditos preferenciales dirigidos a empresas de mediano calibre, lo que ha generado rumores sobre posibles quiebras en el sector.

Sinaloa, destino turístico

En contraste con este escenario, el gobierno de Sinaloa reportó un incremento del 83 por ciento en la ocupación hotelera al cierre de 2025 y afirmó que la entidad se ubica entre los destinos turísticos más competitivos del país.

Mazatlán es una de las importantes zonas turísticas en Sinaloa. Crédito: Cuartoscuro / Adolfo Vladimir

La Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Mireya Sosa Osuna, informó una derrama económica de 33 mil 293 millones de pesos y la llegada de 5.5 millones de turistas durante el año. Mazatlán recibió a más de 4.3 millones de turistas, generando ingresos por 27,490 millones de pesos.

“Al cierre de este año —2025—, en Sinaloa podemos decir con claridad que el turismo se trabajó con visión, estrategia y mucho propósito, reflejando un esfuerzo coordinado y el compromiso de toda la cadena de valor en nuestro estado”, afirmó Sosa.

La llegada de 124 cruceros a Mazatlán aportó 435,167 cruceristas y 696 millones de pesos a la economía local, mientras que el puerto de Topolobampo recibió dos cruceros adicionales con una derrama económica de 2.4 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio en el estado durante el año se ubicó en 65 por ciento.

Además, la funcionaria estatal destacó la construcción de 14 hoteles en la entidad (equivalente a 2 mil 535 habitaciones), lo que, según Sosa, representa la confianza de los inversionistas en la región.