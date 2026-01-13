México

Advierten disminución de ocupación hotelera en Sinaloa: “no se había visto desde la pandemia de COVID-19″

El presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán hace un llamado ante los retos financieros que enfrenta la industria

Guardar
La falta de apoyos y
La falta de apoyos y créditos preferenciales suficientes para empresas medianas ha generado rumores de posibles quiebras en el sector hotelero de Sinaloa.| REUTERS / Jorge Delgado

El sector hotelero de Sinaloa experimenta una disminución en la ocupación que no se había registrado desde la pandemia de COVID-19, de acuerdo con José Manuel de la Rivas Flores, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de la ciudad.

De la Rivas Flores informó que la situación económica en Culiacán y la falta de condiciones adecuadas para el comercio y los negocios mantienen al sector en una etapa crítica, con afectaciones prolongadas que limitan el crecimiento de la industria.

La baja en la actividad turística y comercial ha obligado a hoteles y moteles de la ciudad a operar con el mínimo indispensable, sin señales de mejoría previstas para 2026. El dirigente hotelero señaló que, de continuar esta tendencia, varios establecimientos podrían cerrar de manera definitiva o reducir aún más sus servicios.

El panorama adverso se ve agravado por la discusión y aplicación de reformas laborales y fiscales, como el incremento salarial y la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas, lo que representa una carga adicional para el sector hotelero.

Crédito: Gobierno de Sinaloa
Crédito: Gobierno de Sinaloa

Entre los apoyos solicitados destacan el diferimiento de impuestos, la excepción temporal de impuestos sobre alcoholes y facilidades en el pago del impuesto predial sin pérdida de descuentos.

De la Rivas Flores manifestó la ausencia de apoyos reales desde el gobierno y la insuficiencia de créditos preferenciales dirigidos a empresas de mediano calibre, lo que ha generado rumores sobre posibles quiebras en el sector.

Sinaloa, destino turístico

En contraste con este escenario, el gobierno de Sinaloa reportó un incremento del 83 por ciento en la ocupación hotelera al cierre de 2025 y afirmó que la entidad se ubica entre los destinos turísticos más competitivos del país.

Mazatlán es una de las
Mazatlán es una de las importantes zonas turísticas en Sinaloa. Crédito: Cuartoscuro / Adolfo Vladimir

La Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Mireya Sosa Osuna, informó una derrama económica de 33 mil 293 millones de pesos y la llegada de 5.5 millones de turistas durante el año. Mazatlán recibió a más de 4.3 millones de turistas, generando ingresos por 27,490 millones de pesos.

“Al cierre de este año —2025—, en Sinaloa podemos decir con claridad que el turismo se trabajó con visión, estrategia y mucho propósito, reflejando un esfuerzo coordinado y el compromiso de toda la cadena de valor en nuestro estado”, afirmó Sosa.

La llegada de 124 cruceros a Mazatlán aportó 435,167 cruceristas y 696 millones de pesos a la economía local, mientras que el puerto de Topolobampo recibió dos cruceros adicionales con una derrama económica de 2.4 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio en el estado durante el año se ubicó en 65 por ciento.

Además, la funcionaria estatal destacó la construcción de 14 hoteles en la entidad (equivalente a 2 mil 535 habitaciones), lo que, según Sosa, representa la confianza de los inversionistas en la región.

Temas Relacionados

SinaloaTurismoHotelesmexico-noticias

Más Noticias

Qué trabajadores jubilados no serán afectados con la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo

La SCJN aclaró que la reforma no se aplicará de forma retroactiva

Qué trabajadores jubilados no serán

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

La presidenta indicó que recientemente se han difundido videos falsos sobre programas de inversión y apoyos sociales, así como del Ejército

Sheinbaum llama a debatir sobre

Trump califica el tratado con México y Canadá como “irrelevante” y cuestiona su importancia para EEUU

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de la llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum

Trump califica el tratado con

Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP

Denuncian abuso de poder en la DGCFT; el titular Gonzalo Espina Miranda acusa retención de pagos y hostigamiento institucional

Bloqueo en avenida Universidad: maestros

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

La fiesta yucateca alista actividades gratuitas para públicos de todas las edades

Estos artistas estarán invitados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad aseguró armas,

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Estos artistas estarán invitados en

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

Venga la Alegría se queda sin productora, asegura Álex Kaffie: “Harta de que no la dejen trabajar”

Experiencia VIP de BTS en México 2026: beneficios y privilegios exclusivos para los conciertos en CDMX

Nicolás Buenfil revela el consejo de Ernesto Zedillo Jr. tras ser captados juntos en CDMX

BTS en México: estas son las veces que el fenómeno de K-Pop se ha presentado en la CDMX

DEPORTES

Rams vs Bears: a qué

Rams vs Bears: a qué hora y dónde ver en México el partido de Playoffs de la NFL

Leyendas de Chivas presionan a Javier Aguirre para que la Hormiga González vaya al Mundial 2026

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

Alberto del Río deja la lucha libre por el box: cuándo debuta y contra quién

Bron Breakker pierde el control en WWE RAW y es suspendido tras atacar brutalmente a Penta Zero Miedo y Dragón Lee