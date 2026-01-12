México

Sheinbaum cambió de horario de La Mañanera para hoy lunes 12 de enero: aquí los detalles

A través de sus cuentas, la mandataria informó que la conferencia en Palacio Nacional se realizará más tarde

Guardar
(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)

A través de sus cuenta de Facebook y X, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional modificará su horario de transmisión este lunes, del horario usual de 7:30 am, a las 9:00 am.

¿Cuáles son los motivos?

Aunque la mandataria no confirmó las razones, la principal versión sobre el cambio de horario señala que podría haber una llamada telefónica con el presidente Donald Trump para hablar de temas de seguridad. Hay que recordar que ya en dos oportunidades el gobierno federal ha movido el horario de este encuentro por atender llamadas con su homólogo estadounidense.

Esta versión toma fuerza debido a que este mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Juan Ramón de la Fuente, canciller de nuestro país.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 12 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Pensión del Bienestar 2026: ¿Quiénes son los beneficiarios que reciben su pago el lunes 12 de enero?

Los adultos reciben un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos, monto que ya incluye el aumento anual anunciado por el Gobierno de México

Pensión del Bienestar 2026: ¿Quiénes

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 12 de enero

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estado del AICM EN VIVO:

Licuado de mango, fresas, naranja y chía: bebida saludable que favorece la producción de colágeno

Esta bebida es una alternativa para quienes buscan mantener la vitalidad de su piel y articulaciones

Licuado de mango, fresas, naranja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecen dos mujeres tras asistir

Desaparecen dos mujeres tras asistir al funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

En llamada, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente abordan combate a “redes narcoterroristas”

Localizan tres fosas clandestinas con restos humanos en la colonia Miguel Alemán del Valle de Mexicali

Detienen a célula criminal en Zacatecas: entre ellos un policía municipal y jefe una estructura delictiva

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar sorprende con nuevo

Ángela Aguilar sorprende con nuevo look: regresa al cabello largo con extensiones en Micky’s Hair Salon

Así fue la relación de Yeison Jiménez con Ángela Aguilar y Nodal antes de su muerte

Tour de BTS 2026: fecha y hora del anuncio para saber si vienen a México

Así se celebró Christian Nodal su cumpleaños 27 junto a Ángela Aguilar en Zacatecas

Tras presunta discusión en público, Humberto Zurita asegura que jamás le faltaría el respeto a Stephanie Salas

DEPORTES

Tabla general de la Liga

Tabla general de la Liga MX: así quedó tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas