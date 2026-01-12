Sheinbaum cambió de horario de La Mañanera para hoy lunes 12 de enero: aquí los detalles

(Foto: Presidencia)

A través de sus cuenta de Facebook y X, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional modificará su horario de transmisión este lunes, del horario usual de 7:30 am, a las 9:00 am.

¿Cuáles son los motivos?

Aunque la mandataria no confirmó las razones, la principal versión sobre el cambio de horario señala que podría haber una llamada telefónica con el presidente Donald Trump para hablar de temas de seguridad. Hay que recordar que ya en dos oportunidades el gobierno federal ha movido el horario de este encuentro por atender llamadas con su homólogo estadounidense.

Esta versión toma fuerza debido a que este mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Juan Ramón de la Fuente, canciller de nuestro país.