Esto dijo Harfuch sobre de la relación de seguridad entre México y EEUU

Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México y los grupos criminales, el Gabinete de Seguridad fue cuestionado sobre la posición y las acciones de México.

En una conferencia de prensa del 11 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de dos hombres que estarían relacionados con el caso del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Aunque, de igual manera, el funcionario también habló sobre la relación en cuanto a temas de seguridad entre EEUU y México.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, fueron parte de las declaraciones de Donald Trump en entrevista con Fox News. Mientras que días antes, el 3 de enero pasado, EEUU detuvo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Hay comunicación permanente: García Harfuch

Al ser cuestionado sobre el posicionamiento de México ante lo expresado por Trump. García Harfuch aseguró que hay constante intercambio de información respecto al tema de seguridad con el país vecino del norte.

Además, agregó que hay una serie de acciones que son realizadas de forma común y que implican la cooperación entre las dos naciones, además de que destacó el constante intercambio de datos, el cual continuará.

“Constantemente, tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado, cada vez se ha estrechado más la coordinación, siempre con absoluto respeto a nuestro país”, agregó Omar García Harfuch.

Soberanía no se negocia, asegura Sheinbaum

Apenas el 10 de enero pasado, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las labores de coordinación con EEUU continuarán, pero destacó que no habrá una relación de subordinación.

“Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, afirmó la mandataria.

Por su parte y en entrevista con Infobae México, el exjefe de Operaciones Internacionales, Mike Vigil, aseguró que la mandataria mexicana es capaz de manejar la relación con su homólogo estadounidense. Lo anterior a través de la diplomacia que mantienen ambos países.

“Donald Trump respeta a Sheinbaum. Ella es una mujer fuerte y sabe cómo manejar esta relación”, compartió Vigil.

Asimismo, el 11 de enero, la Embajada de EEUU en México advirtió sobre la instalación de barreras flotantes en el Río Bravo con el fin de evitar la migración.

Activistas en defensa de los migrantes advierten que este tipo e instalaciones pueden ser una “trampa mortal” debido a las heridas que pueden generar a las pronas que intentan entrar a EEUU.