México

Esto dijo Harfuch sobre de la relación de seguridad entre México y EEUU

El funcionario fue cuestionado tras las declaraciones de Donald Trump sobre que en el país “gobiernan los cárteles”

Guardar
Crédito: X/@SSPCMexico
Crédito: X/@SSPCMexico

Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México y los grupos criminales, el Gabinete de Seguridad fue cuestionado sobre la posición y las acciones de México.

En una conferencia de prensa del 11 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de dos hombres que estarían relacionados con el caso del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Aunque, de igual manera, el funcionario también habló sobre la relación en cuanto a temas de seguridad entre EEUU y México.

“Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, fueron parte de las declaraciones de Donald Trump en entrevista con Fox News. Mientras que días antes, el 3 de enero pasado, EEUU detuvo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

Hay comunicación permanente: García Harfuch

Al ser cuestionado sobre el posicionamiento de México ante lo expresado por Trump. García Harfuch aseguró que hay constante intercambio de información respecto al tema de seguridad con el país vecino del norte.

Además, agregó que hay una serie de acciones que son realizadas de forma común y que implican la cooperación entre las dos naciones, además de que destacó el constante intercambio de datos, el cual continuará.

“Constantemente, tenemos operaciones, constantemente tenemos detenciones constantemente tenemos extradiciones, como siempre se informa. Esto no ha cambiado, cada vez se ha estrechado más la coordinación, siempre con absoluto respeto a nuestro país”, agregó Omar García Harfuch.

Soberanía no se negocia, asegura Sheinbaum

Apenas el 10 de enero pasado, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las labores de coordinación con EEUU continuarán, pero destacó que no habrá una relación de subordinación.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Jesús
Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Jesús Avilés)

“Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”, afirmó la mandataria.

Por su parte y en entrevista con Infobae México, el exjefe de Operaciones Internacionales, Mike Vigil, aseguró que la mandataria mexicana es capaz de manejar la relación con su homólogo estadounidense. Lo anterior a través de la diplomacia que mantienen ambos países.

“Donald Trump respeta a Sheinbaum. Ella es una mujer fuerte y sabe cómo manejar esta relación”, compartió Vigil.

Asimismo, el 11 de enero, la Embajada de EEUU en México advirtió sobre la instalación de barreras flotantes en el Río Bravo con el fin de evitar la migración.

Activistas en defensa de los migrantes advierten que este tipo e instalaciones pueden ser una “trampa mortal” debido a las heridas que pueden generar a las pronas que intentan entrar a EEUU.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchEEUUDonald TrumpNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

De la falsa sensación de energía al riesgo cardiovascular: los riesgos de tomar café justo al despertar

Un hábito tan común podría estar afectando la forma en que despierta tu organismo cada mañana

De la falsa sensación de

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

El recinto abrirá sus puertas al público con un partido amistoso entre México y Portugal en marzo

Estadio Azteca avanza en su

Thalía comparte emotivo encuentro con Yuri: “Una amiga que ama a Jesús”

La cantante conmovió al compartir detalles sobre la calidez de su relación con Yuri, destacando lo difícil que es encontrar verdaderas amistades en el competitivo mundo del espectáculo

Thalía comparte emotivo encuentro con

Hermosas postales y videos de las nevadas de hasta -20 °C que provocó el Frente Frío 27 en México

Un fenómeno invernal dejó condiciones propicias para caída de nieve, aguanieve y lluvia, sobre todo en las sierras de la región norte del país y otras zonas montañosas

Hermosas postales y videos de

Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que César Alejandro Sepúlveda será detenido por las instituciones de seguridad

Omar García Harfuch habló sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch habló sobre

Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

Sentencian a cadena perpetua en EEUU a “Pariente”, miembro del CJNG, por tráfico de fentanilo

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

ENTRETENIMIENTO

Thalía comparte emotivo encuentro con

Thalía comparte emotivo encuentro con Yuri: “Una amiga que ama a Jesús”

Por líos legales, Paulina Rubio vende ‘Ananda’, su emblemática mansión en Miami y se muda a casa más modesta

Carlos Rivera despide a Yeison Jiménez y lamenta que no pudieron lanzar canción: “Nos quedó pendiente”

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

Las mejores películas de Prime Video en México para ver hoy mismo

DEPORTES

Estadio Azteca avanza en su

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México