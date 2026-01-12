Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo favorito de los escuchas

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

dopamina se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma y Tito Double P está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. daño

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que daño debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

En tercer lugar, continúa 7-3 de Peso Pluma y Tito Double P.

4. ni pedo

Peso Pluma y Tito Double P

ni pedode Peso Pluma y Tito Double P está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la quinta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

6. putielegante

Peso Pluma y Tito Double P

putielegante de Peso Pluma y Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Lo más nuevo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix), entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO de Fuerza Regida se mantiene en octavo lugar.

9. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. bckpckbyz

Peso Pluma y Tito Double P

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma y Tito Double P. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada bckpckbyz, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.