Dólar: cotización de apertura hoy 12 de enero en México

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 12 de enero en México

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 17,94 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,1% si se compara con los 17,96 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,31%, por ello desde hace un año aún conserva una bajada del 12,8%.

Analizando este dato con el de días previos, suma dos jornadas consecutivas cayendo. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.

