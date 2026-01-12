Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: liberan Dr. Río de la Loza lado sur

De acuerdo con elementos de Secretaría de Seguridad Vial de la CDMX, ya se liberaron las vialidades Dr. Río de la Loza, lado sur, y Digna Ochoa y Plácido en la colonia Doctores. Se restablece la circulación vehicular.
Inició una manifestación en los alrededores de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, en consecuencia hay afectaciones en el carril derecho de Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido, alcaldía Cuauhtémoc.
Entre las alternativas viales están las avenidas Dr. Navarro, Avenida Niños Héroes y Eje 2 Sur.
A través de Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), las autoridades dieron a conocer las movilizaciones sociales que se tienen previstas para este lunes 12 de enero, para que los automovilistas tomen sus precauciones.