Adán Augusto López rechaza aumento de 11 mil % en partida del Senado

Según López Hernández, los cambios en la distribución del presupuesto fueron técnicos y no representan aumento discrecional. Foto: YouTube/Senado de México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, respondió a los señalamientos derivados de una investigación periodística que documentó un incremento significativo en una de las partidas presupuestales administradas por dicho órgano durante el ejercicio fiscal 2025.

El senador rechazó que exista un aumento irregular en el gasto y sostuvo que las variaciones observadas obedecen a cambios técnicos y reclasificaciones contables previstas en la normatividad vigente.

La investigación señala modificaciones relevantes en la distribución del gasto del Senado, particularmente en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que motivó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos.

En un comunicado, López Hernández explicó que las variaciones presupuestales obedecen a cambios contables y reordenamientos administrativos. Crédito: Adán Augusto López

En respuesta, López Hernández aseguró que no hubo un incremento real del presupuesto, sino un reordenamiento administrativo.

Adán Augusto detalla cifras y rechaza irregularidades

López Hernández explicó que, al cierre de 2025, el capítulo 1000 Servicios Personales registró un gasto de 3 mil 152.8 millones de pesos, lo que representó una disminución de 3.7 % respecto a 2024, cuando se ejercieron 3 mil 274.2 millones.

De acuerdo con el senador, esta reducción refleja una contención del gasto en sueldos, prestaciones y servicios del personal del Senado.

La distribución de recursos en el Senado se realizó conforme a la normatividad vigente, según explican sus autoridades. Crédito: Senado de la República

En relación con el capítulo 2000 Materiales y Suministros, reconoció un incremento de 11.77 % frente al año anterior, el cual atribuyó al aumento generalizado de precios de insumos y artículos necesarios para la operación administrativa de la Cámara alta.

Reclasificación presupuestal explica el aumento en transferencias

Uno de los principales puntos documentados en la investigación es el crecimiento del capítulo 4000.

Al respecto, López Hernández señaló que dicho aumento se explica por la transferencia de 762.1 millones de pesos provenientes del capítulo 3000 Servicios Generales, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Detalló que las asignaciones otorgadas a los senadores, que hasta 2024 se registraban como servicios profesionales en el capítulo 3000, debieron incorporarse al capítulo 4000 a partir de 2025.

Las asignaciones a senadores se reclasificaron a un nuevo capítulo presupuestal como parte de ajustes contables. (X: @RiveraVivanco_)

Además, en este rubro se incluyeron apoyos directos al sindicato, incrementos de comisiones y donaciones destinadas a personas afectadas por las inundaciones registradas en octubre.

Como resultado, el capítulo 3000 presentó una reducción de 46.08 %, equivalente a 762.1 millones de pesos menos en comparación con el ejercicio anterior.

¿De qué se acusa a Adán Augusto, según la investigación periodística?

La investigación periodística documenta una serie de observaciones sobre el manejo del presupuesto del Senado bajo la coordinación de la Jucopo:

Se señala que una partida presupuestal pasó de poco más de 8 millones de pesos en 2024 a cerca de 894 millones en 2025 .

Se documenta que estos recursos se concentran en el capítulo 4000 , administrado por la Jucopo .

Se advierte que la partida carece de reglas de operación públicas y de mecanismos detallados de auditoría .

Se observa una concentración del gasto en apoyos y transferencias directas, frente a la ausencia de recursos destinados a inversión pública.

Se le acusa de incrementar significativamente una partida presupuestal bajo su coordinación en el Senado.

Se reporta que las partidas de inversión pública (capítulo 6000) e inversiones financieras (capítulo 7000) se mantuvieron en ceros durante 2025 .

Se menciona la falta de información pública detallada sobre el uso del presupuesto asignado a órganos internos, como el Instituto Belisario Domínguez .

Se plantea que el control centralizado de estos recursos otorga un amplio margen de decisión a la Jucopo sobre su distribución.

PAN pide revisión y Adán Augusto sostiene legalidad

Tras la publicación de la investigación, legisladores del Partido Acción Nacional anunciaron que solicitarán auditorías y revisiones al ejercicio presupuestal del Senado.

El vicecoordinador panista Federico Döring señaló que una parte sustancial de los recursos pudo haberse destinado a fines políticos y cuestionó la falta de supervisión en el manejo del presupuesto.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez afirmó que la mayoría legislativa había prometido eliminar las partidas opacas y consideró necesario aclarar el destino de los fondos administrados por la Jucopo.

Federico Döring encabezará la solicitud de auditorías al presupuesto, denunciando falta de control sobre las partidas administradas por la Jucopo.

En tanto, el diputado Ernesto Sánchez, integrante de la Comisión Anticorrupción en la Cámara de Diputados, informó que junto con senadores panistas promoverá una auditoría a los ingresos y egresos de la bancada mayoritaria y de su coordinador.

Adán Augusto López Hernández reiteró que el presupuesto del Senado fue ejercido conforme a la ley y sostuvo que los señalamientos contenidos en la investigación se basan en interpretaciones incompletas de los datos financieros.

Afirmó que los ajustes registrados corresponden a cambios técnicos obligatorios y no a un uso discrecional de recursos públicos.