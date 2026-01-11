México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 11 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

El Metrobús de la CDMX
El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ensalada de garbanzos rostizados, una receta fresca que combina sabor y nutrición

Un platillo equilibrado que integra legumbres, vegetales y un aderezo innovador para una opción ligera y completa

Ensalada de garbanzos rostizados, una

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones por dos casos ocurridos en diferentes zonas, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Combate los incómodos síntomas del colon irritable como los gases o inflamación con una cucharada de esta especia

Esta afección se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, calambres, distensión y alteraciones en los hábitos intestinales

Combate los incómodos síntomas del

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación, impulsa un movimiento para que artistas retiren su música en rechazo a inversiones de Daniel Ek en tecnología militar

Café Tacvba VS Spotify: dónde

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Un despliegue policial en caminos rurales permitió confiscar armamento y objetos vinculados a actividades delictivas tras una alerta sobre movimientos sospechosos

La Fiscalía de Chiapas detuvo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato,

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

La Fiscalía de Chiapas detuvo a nueve presuntos narcomenudistas en Cintalapa

Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

‘El Botox’ exige a Sheinbaum y Harfuch la liberación de su esposa e hija: “Es privación de la libertad”

Cuatro jóvenes de 15, 17 y 20 años fueron identificados tras ser encontrados en diez costales en Cuitzeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Café Tacvba VS Spotify: dónde

Café Tacvba VS Spotify: dónde ver la serie sobre el origen de la plataforma y controversias de su creador

De CD9 a Carlos Rivera: 7 éxitos mexicanos del 2016 que cumplen 10 años este año

Yahir se suma a una exitosa obra teatral en gira nacional

Fernando del Rincón: quién es y las polémicas con Juan Gabriel y AMLO que han marcado su carrera

El valiente cambio de Cynthia Klitbo y Natasha Dupeyrón que revolucionó la televisión mexicana y derribó estereotipos

DEPORTES

Scarlett Camberos se queja del

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México

Captan en video ataque contra árbitra durante partido amateur en la alcaldía Venustiano Carranza

América, Chivas y Monterrey no podrán jugar la liguilla del Clausura 2026 en su estadio

Monterrey será sede del Super Bowl Experience 2026 en México, qué actividades habrá en el evento