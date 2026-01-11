Frío CDMX: activan alerta naranja en estas alcaldías por temperaturas de hasta un grado para el 12 de enero

Las autoridades emitieron una alerta sobre las condiciones climáticas que habrá para el lunes 12 de enero (Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la presencia del Frente Frío Número 27, que junto con la interacción de un canal de baja presión provocará lluvias, rachas de aire y bajas temperaturas. En la Ciudad de México se tiene pronosticado un descenso en el termómetro, por lo que las autoridades advirtieron a la población.

A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) las autoridades emitieron una alerta sobre las condiciones climáticas que habrá para el lunes 12 de enero. Activaron doble alerta por frío extremo y condiciones gélidas.

Personal de Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla debido al pronóstico de temperaturas bajas y heladas previstas para la madrugada y la mañana del lunes en las 16 alcaldías de la capital. Sin embargo, habrá zonas que se verán más afectadas por estas condiciones frías extremas en la capital.

Serán tres alcaldías las que se verán más afectadas por las condiciones heladas (Foto: Cuartoscuro)

Alcaldías de la CDMX con alerta naranja por frío extremo

Serán tres alcaldías las que se verán más afectadas por las condiciones heladas ante la presencia del Frente Frío Número 27. El informe oficial sobre la alerta naranja detalla que se esperan temperaturas que oscilarán entre 1 y 6 grados Celsius, estas condiciones serán perceptibles principalmente entre las 01:00 y las 08:00 horas del lunes 12 de enero.

A continuación, estas son las alcaldías con alerta naranja:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Activaron alerta naranja en CDMX por frío (X/ @SGIRPC_CDMX)

Alcaldías con alerta amarilla por frío en CDMX

En el resto de la capital mexicana, el ambiente frío será una constante, por lo que implementaron la alerta amarilla, la cual considera un pronóstico de temperaturas entre los 4 y 6 grados Celsius, principalmente durante la noche del domingo 11 de enero y madrugada del lunes 12 de enero, el horario donde será perceptible el descenso de temperaturas será entre las 01:00 y las 08:00 horas.

Estas son las alcaldías con alerta amarilla por frío:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones ante frío extremo en la CDMX

Según informó la SGIRPC, la medida busca proteger a la población ante el descenso de temperaturas, especialmente a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. De acuerdo con Protección Civil CDMX, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos asociados a la exposición al frío.

El resto de la capital activará la alerta amarilla por condiciones de frío (X/ @SGIRPC_CDMX)

Entre las acciones preventivas destaca el uso de al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana. La dependencia aconseja también aplicar crema hidratante para evitar resequedad en la piel y mantener una alimentación rica en frutas y verduras que aporten vitaminas A y C.

La SGIRPC reiteró la importancia de resguardar a mascotas en espacios cálidos y ventilados. El uso de calentadores o chimeneas debe realizarse bajo estricta supervisión para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, la dependencia recomendó mantener actualizado el esquema de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo.