México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este viernes

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto reporta el estatus en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del 9 de enero.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:00

Estado: Demorado

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:16

Estado: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:15

Estado: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 15:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:50

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de enero: se realizarán trabajos de mantenimiento en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fechas, venta y todo lo que debes saber

El cantante dará dos espectáculos en la Ciudad de México

Cristian Castro en el Auditorio

Así queda el Hoy No Circula para este 10 de enero: suspenden contingencia ambiental en CDMX

Las condiciones meteorológicas mejoraron debido a la estabilidad atmosférica y el incremento del viento

Así queda el Hoy No

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarias recibirán su apoyo el 12 y 13 de enero?

El apoyo otorgará 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años en México durante 2026

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué

Se registra sismo de 4.4 de magnitud en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aeropuerto de la CDMX: así

Aeropuerto de la CDMX: así detectaron 20 toneladas de cigarros ilegales provenientes de Japón

Avanza investigación contra Bermúdez Requena, confirman más detenciones y órdenes de aprehensión

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro en el Auditorio

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fechas, venta y todo lo que debes saber

¿Aarón Mercury anduvo con Aldo de Nigris en 2022? Esto contestó el influencer

Aseguran que Alicia Villarreal habría pasado sola Navidad y Año Nuevo tras supuesto distanciamiento con su hija Melenie Carmona

Yuri revela que importante plataforma de streaming la bateó: “Ni modo”

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

DEPORTES

Armando “Toro” Reséndiz revela contra

Armando “Toro” Reséndiz revela contra quién prefiere pelear entre Jaime Munguía o Edgar Berlanga

¿Cuáles son los números del “Chucky” Lozano en el San Diego FC, jugador que no entra en planes del equipo para la temporada 2026

Chucky Lozano estaría con un pie fuera del San Diego FC

Clausura 2025: ¿Hasta cuándo vence el plazo para el cierre de registros en la Liga MX?

Cristiano Ronaldo tendría su búnker mundialista en la Riviera Maya: esto es lo que cuesta hospedarse