Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fechas, venta y todo lo que debes saber

El cantante de "Azul" planea dos presentaciones en el icónico recinto (redes)

Cristian Castro anunció dos presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira Tour México. Los conciertos, titulados Desde el Corazón, se realizarán el 10 y 11 de marzo de 2026 en el emblemático recinto de CDMX.

La venta general de boletos iniciará el jueves 15 de enero a las 11:00 horas a través de la plataforma Superboletos. No se contemplan preventas bancarias para estos eventos. Próximamente se darán a conocer los precios de las localidades.

El sistema de pagos para Cristian Castro permitirá a los asistentes adquirir sus entradas a meses sin intereses con tarjetas Banorte, Santander y AMEX, pudiendo diferir el monto hasta en seis mensualidades.

Diez canciones de Cristian Castro infaltables en el Auditorio Nacional

Christian Castro es uno de los artistas más reconocidos de la música latina. A lo largo de su carrera, ha construido un repertorio de éxitos que suelen ser esperados por el público en cada una de sus presentaciones. Para quienes asistan a sus conciertos en el Auditorio Nacional, estas son diez canciones que no pueden faltar:

1. Azul

Una de las canciones más emblemáticas de su carrera, conocida por su melodía pegadiza y su letra romántica.

2. Por amarte así

Un tema que ha marcado generaciones y que se ha convertido en un clásico de la balada pop en español.

3. No podrás

Uno de sus primeros grandes éxitos, con el que Cristian Castro se consolidó en la escena musical.

4. Lloran las rosas

Canción que destaca por su intensidad emocional y ha sido coreada en múltiples escenarios.

5. Vuélveme a querer

Una balada poderosa que refleja la capacidad interpretativa del cantante.

6. Después de ti... ¿qué?

Un tema nostálgico que suele conectar de inmediato con el público.

7. Mi vida sin tu amor

Canción que ha mantenido vigencia y sigue siendo una favorita en sus conciertos.

8. Yo quería

Tema que mezcla letras sinceras con una melodía memorable.

9. Nunca voy a olvidarte

Uno de los sencillos más reconocidos de sus primeros discos, infaltable en cada show.

10. Te buscaría

Canción que ha destacado por su romanticismo y ha sido solicitada en numerosas presentaciones.

Estas canciones resumen diferentes etapas de la carrera de Cristian Castro y suelen ser coreadas por el público en cada presentación.