México

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué beneficiarias reciben su apoyo hoy 9 de enero?

Continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre enero–febrero, de acuerdo con el calendario oficial

El operativo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar continúa este viernes 9 de enero de 2026 y genera una de las preguntas más frecuentes entre las beneficiarias: ¿a quiénes les toca cobrar hoy? La respuesta depende, como en cada bimestre, de la letra inicial del primer apellido.

De acuerdo con la programación oficial de la Secretaría del Bienestar, este día reciben el depósito las mujeres inscritas en el programa cuyo apellido paterno comienza con las letras D, E o F. El recurso se dispersa de manera escalonada y por orden alfabético, un mecanismo diseñado para garantizar una entrega ordenada y evitar la saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

El pago se refleja directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, y las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día, ya que el monto permanece disponible en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento.

¿De cuánto es el apoyo y cuál fue el aumento en 2026?

A partir de enero de 2026, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3,100 pesos bimestrales, tras un incremento de 100 pesos respecto al monto entregado durante 2025. El ajuste forma parte de la actualización anual de los Programas para el Bienestar y busca proteger el poder adquisitivo de las beneficiarias.

El anuncio del aumento fue realizado por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, quien reiteró que el programa mantiene su carácter universal dentro del rango de edad, sin importar la condición laboral o social de las mujeres inscritas.

¿Cómo verificar si ya cayó el depósito?

Las beneficiarias pueden confirmar si el pago ya se reflejó utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

  • Aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS, para consultar saldo y movimientos.
  • Cajeros automáticos o sucursales del Banco del Bienestar con la tarjeta del programa.
  • Consulta telefónica a los números oficiales del banco, siguiendo el menú automatizado.

Las autoridades recomiendan tener paciencia, ya que los depósitos pueden verse reflejados a distintas horas del día, y evitar compartir datos personales para prevenir fraudes.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y a quién va dirigida?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado realizado históricamente en el hogar y en las labores de cuidado, además de fortalecer su autonomía económica.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Recomendaciones clave

  • Consulta únicamente canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.
  • Evita intermediarios; el pago es directo y gratuito.
  • Conserva tu comprobante o captura de la consulta de saldo.

Hoy viernes 9 de enero reciben su apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar las beneficiarias con apellidos que inician con D, E y F, con un depósito de 3 mil 100 pesos correspondiente al bimestre enero–febrero de 2026. Si tu apellido inicia con otra letra, el pago se reflejará en la fecha indicada por el calendario oficial.

En resumen:

  • Este viernes 9 de enero de 2026 continúa el pago de la Pensión Mujeres Bienestar.
  • Cobran hoy las beneficiarias cuyo apellido paterno inicia con D, E o F.
  • La dispersión del apoyo se realiza de forma escalonada y por orden alfabético.
  • El depósito se hace directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

